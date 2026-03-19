EleiÃ§Ã£o do Conselho da Comunidade Negra tem inscriÃ§Ãµes abertas atÃ© abril

Prefeitura de SÃ£o Carlos -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, anunciou a abertura das inscrições para o processo eleitoral do Conselho Municipal da Comunidade Negra, que atuará no biênio 2026–2028.

A iniciativa tem como objetivo garantir a representação da sociedade civil no Conselho, ampliando a participação social e fortalecendo o protagonismo da comunidade negra na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas do município.

Podem se inscrever entidades com atuação comprovada junto à comunidade negra, como associações comunitárias, sindicatos, coletivos culturais, comunidades tradicionais de terreiros, cursinhos populares, grêmios estudantis, escolas de samba e outras organizações.

As inscrições estarão abertas entre os dias 23 de março e 7 de abril de 2026, exclusivamente de forma online, por meio de formulário eletrônico. Para participar, é necessário preencher os dados solicitados e enviar a documentação exigida. Entidades que precisarem de apoio poderão contar com atendimento presencial no Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odette dos Santos, localizado na Rua Dona Alexandrina, nº 844, no Centro.

A assembleia eleitoral está marcada para o dia 5 de maio de 2026, das 18h às 19h, também no Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos Santos”. Na ocasião, serão escolhidos os representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho.

A secretária municipal Gisele Santucci destacou a importância do processo. “A abertura das inscrições reafirma o compromisso do município com a promoção da igualdade racial e o fortalecimento da participação social. O Conselho é um espaço essencial de diálogo e construção coletiva, e a presença das entidades é fundamental para o avanço das políticas públicas voltadas à comunidade negra”, afirmou.

O Conselho Municipal da Comunidade Negra é reconhecido como um espaço estratégico de participação e controle social, contribuindo para o enfrentamento das desigualdades e para a construção de uma cidade mais justa, inclusiva e representativa.

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