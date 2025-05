Electrolux lidera Valor Adicionado de São Carlos com 14,6%

Electrolux: importante fabricante de eletrodomésticos da linha branca é atualmente a maior geradora do VA - Crédito: SCA

A Electrolux do Brasil responde por 14,6% do Valor Adicionado (VA) de São Carlos, liderando o ranking das 20 principais empresas neste quesito. O VA é o índice formado pelas informações dos contribuintes relativo aos seus movimentos econômicos, que servirão de base para os repasses constitucionais, principalmente o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Em segundo lugar vêm a concessionária de energia elétrica CPFL e a Faber Castell, ambas com 5% cada. A loja de comércio virtual da Electrolux gera 3,8% do VA, ficando em quarto lugar. Os dados são da Secretaria Municipal da Fazenda de São Carlos e foram obtidos com exclusividade pelo SÃO CARLOS AGORA.

Na quinta posição vem a fábrica de motores da Volkswagen, com 2,5%. A Tecumseh, que nos anos 1990 chegou a ser a maior empregadora e geradora de impostos do município vem na sexta posição, com 2,2%. A fábrica têxtil Capricórnio e a Papel São Carlos aparecem juntas na sétima posição, com 1,8%.

Depois vem a Engemasa, com 1,3%, a Global Pet Reciclagem com 1,2%, mesmo índice da Seara Alimentos. A Razek e a Distribuidora Modenuti, a rede supermercadista Jaú Serve e também a NSF respondem por 1,1% do VA. Com três lojas em São Carlos, a rede Savegnago de Supermercados gera 1% do VA. A Tapetes São Carlos vem em seguida, com 0,9%k, a Ipiranga Agroindustrial e a DMC importação e exportação contribuem com 0,8%, mesmo índice da fabricante de drones Xmobots.

Os dados do Valor Adicionado (VA) de São Carlos somados aos dos do PIB do Seade, revelam, segundo o economista do Departamento de Economia da ACISC, Elton Casagrande, que São Carlos tem uma estrutura industrial consolidada há décadas. “Os dados do VA destacam linha branca, CPFL com energia (o que revela uma grande demanda de eletricidade para atividades produtivas), lápis, têxteis, papel/papelão, além da Xmobots que produz drones de alta tecnologia”, comenta ele.

Ele afirma que os demais setores de destaque estão ligados ao agro, que lidera a geração e transformação de riqueza, gerando emprego e renda, mas incorporando também muita tecnologia. Tem a cana destacando o setor sucroenergético e outros setores também ligados ao comércio exterior”

Segundo ele quanto aos setores econômicos, segundo dados do Seade, há interação com o mercado exterior de vários setores industriais, o que faz com que estas empresas se destaquem na formação do VA. “Existe especialização produtiva do trabalho nestes segmentos”.

O economista Paulo Cereda afirma que os números mostram que 20 das principais empresas da cidade geram 49,1% do Valor Adicionado de São Carlos. O grande destaque fica para a Electrolux do Brasil, que com a fábrica e a loja virtual somam 18,4% do VA de São Carlos. Também podemos citar a importância das techs, as empresas de alta tecnologia. Três delas soma 2,7% do VA. Os grandes grupos varejistas geram 5,9% do VA.

Um destaque especial, segundo Cereda, é a forte participação do setor industrial no VA, respondendo por 37,1% do VA. “No momento atual da economia o natural seria os segmentos de comércio e serviços se destacarem na formação do Valor Adicionado. É um grata surpresa esta força da indústria são-carlense gerando divisas e riquezas. É um setor que reúne empresas fortes no mercado interno mas que também exportam. E uma boa notícia para São Carlos, com a geração de emprego e renda”

Valor Adicionado Fiscal - VAF

Calculado anualmente pelo Governo do Estado, o Valor Adicionado Fiscal (VAF) é o índice formado pelas informações dos contribuintes relativo aos seus movimentos econômicos, que servirão de base para os repasses constitucionais sobre os valores das receitas de impostos recolhidos pelos Estados e pela União.

O VAF tem como fundamento legal os Artigos 158 e 159 da Constituição Federal que determina que 25% das receitas originadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devem ser entregues aos municípios. Também, do produto da arrecadação sobre produtos industrializados - IPI, 10% são repassados aos Estados e estes ficam obrigados a entregar um quarto do que receberam para os Municípios, usando o mesmo índice que foi apurado de VAF. Além disto, este mesmo índice é também usado para o repasse da parcela da Desoneração das Exportações (Lei Kandir).

Quanto mais alto for o índice de um município, maior será o valor a receber e a disponibilidade de recursos para investimentos públicos que melhoram as condições de vida dos moradores da cidade. A receita é aplicada nos setores sociais, educacionais e de infraestrutura, revertendo esses benefícios a todos os cidadãos.

APURAÇÃO

Ele é apurado com base nas Declarações sujeitas à entrega anual e obrigatória para todos os contribuintes do ICMS a saber:

Declaração Anual do Movimento Econômico e Fiscal – DAMEF/VAF, entregue pelos contribuintes enquadrados nos regimes débito/crédito ou isento/imune à Secretaria de Estado de Fazenda;

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS (módulo PGDAS-D), para os contribuintes enquadrados em no regime Simples Nacional;

Declaração anual para o microempreendedor individual – DASN SIMEI, para os contribuintes cadastrados como Microempreendedor Individual, entregue à Secretaria da Receita Federal.

A falta da entrega das declarações à Receita Estadual ou Receita Federal resulta na aplicação de multa.

Quanto mais declarações forem entregues, com informações precisas e corretas, maior será o índice que nosso Município participará, e, consequentemente maior serão os valores de receitas que receberá.

VAF é o espelho da vida econômica de cada cidade e é com os recursos resultantes dele que o Município poderá continuar investindo na melhoria de vida de todos os cidadãos.

AS 20 PRINCIPAIS EMPRESAS DE SÃO CARLOS PARA A GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

EMPRESA CONTRIBUIÇÃO COM O VA

1 - Electrolux do Brasil 14,6%

2 - CPFL 5%

3 - Faber Castell 5% cada.

4 – Loja virtual Electrolux 3,8%

5 – Volkswagen ‘ 2,5%

6- Tecumseh, 2,2%

7 – Capricórnio 1,8%

8 - Papel São Carlos 1,8%.

9 – Engemasa 1,3%,

10 - Global Pet Reciclagem 1,2%,

11 - Seara Alimentos 1,2%

12 - Razek 1,1%

13 - Distribuidora Modenuti 1,1%

14 – Jaú Serve 1,1%

15 - NSF Equipamentos 1,1%

16 – Savegnago 1%

17 – Tapetes São Carlos 0,9%

18 - Ipiranga Agroindustrial 0,8%

19 - DMC importação e exportação 0,8%

20 – Xmobots 0,8%

