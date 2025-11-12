(16) 99963-6036
Electrolux Group forma nova turma do programa Gastronomia Sustentável em São Carlos

12 Nov 2025 - 11h13Por Jessica Carvalho R
O Electrolux Group acaba de formar 26 novos participantes em São Carlos (SP) no programa Gastronomia Sustentável, capacitando moradores em técnicas de 'desperdício zero' e empreendedorismo para impulsionar a renda e a criação de negócios sustentáveis na região. A ação, que alia inclusão social a um forte foco em reaproveitamento de alimentos, reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento local e a reinserção profissional.

O curso, realizado em parceria com a Sodexo e com o apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Casa do Trabalhador, oferece quatro semanas de capacitação prática e teórica. Durante o programa, os alunos aprendem técnicas culinárias, noções de empreendedorismo, segurança alimentar, reaproveitamento integral dos alimentos e criação de receitas de baixo custo e alto valor nutricional. As aulas são ministradas na cozinha da própria fábrica do Electrolux Group na cidade, com apoio de chefs parceiros e especialistas do setor.

“Queremos transformar vidas para o melhor. Pessoas que estavam fora do mercado há anos encontraram no programa uma alternativa real para recomeçar. A ideia é reforçar a importância da alimentação saudável e mostrar como o conhecimento culinário pode ser uma fonte de renda e bem-estar. Aqui, todos aprendem a criar receitas nutritivas, rentáveis e amigáveis com o meio ambiente”, afirma Lorenna Oliveira, Gerente de Diversidade & Inclusão e Responsabilidade Social do Electrolux Group América Latina.

Já ao final do curso, dos 26 alunos formados, 6 retornaram ao mercado de trabalho, contratados por restaurantes da cidade, 5 iniciaram atividades empreendedoras, oferecendo serviços de delivery, e 2 passaram a realizar atendimentos domiciliares.

Entre as novas formadas está Rubia Moraes, que participou da turma recém-encerrada e já prepara um novo capítulo em sua trajetória: a inauguração de um restaurante em São Carlos com o filho. “Estou muito feliz em concluir este curso que superou todas as minhas expectativas. As aulas práticas trouxeram muito conhecimento sobre gastronomia, e as aulas de empreendedorismo abriram nossa cabeça para a gestão de um negócio próprio. Foi uma experiência extremamente enriquecedora”, contou.

Desde sua criação, o Gastronomia Sustentável já impactou mais de 700 pessoas no Brasil, das quais mais de 60% estão inseridas no mercado de trabalho. Lançado originalmente em Curitiba (PR), em 2017, o programa é uma iniciativa da Electrolux Food Foundation, que é uma frente social global do Grupo, e hoje está presente também em São Paulo (SP), Buenos Aires (Argentina) e São Carlos (SP).

Com foco no conceito de “desperdício zero”, o projeto busca reduzir o impacto ambiental e promover o consumo consciente, em linha com os compromissos de sustentabilidade do Electrolux Group para 2030. A iniciativa conta ainda com o apoio de parceiros como AIESEC, Worldchefs, Instituto Stop Hunger-Sodexo, SEBRAE, e organizações sociais como o Fórum LGBT e o Grupo Dignidade.“Ver o brilho nos olhos de cada formando, sabendo que estamos plantando sementes de negócios mais sustentáveis e de um futuro com mais oportunidades, é a nossa maior recompensa. Acreditamos que a gastronomia tem um papel poderoso na mudança de hábitos e na redução do impacto ambiental. É um orgulho apoiar o talento local e promover a sustentabilidade de forma tão prática e transformadora”, afirma Oscar Neto, diretor da fábrica de São Carlos.

O Gastronomia Sustentável é parte da ambição global da Electrolux Food Foundation de capacitar três mil pessoas até 2030 com programas de formação em culinária e sustentabilidade, presente em diversos países.

