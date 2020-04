Electrolux aplica suspensão temporária, mas não fala em demissão

Crédito: Divulgação

A pandemia do novo coronavírus atingiu seriamente a economia brasileira, já que os governos tem aplicado como forma para conter a propagação do vírus, o isolamento social (quarentena). Indústrias têm sido atingidas e todas buscam alternativas para evitar demissões.

A Electrolux convocou uma assembleia eletrônica com todos os seus colaboradores, em conjunto com os sindicatos locais, sobre a implementação da suspensão temporária dos contratos por 30 dias. a votação aconteceu no final de semana (sábado, 11 e domingo, 12), onde o resultado foi positivo para a execução da suspensão.

A unidade fabril em São Carlos, localizada na Avenida Dr. José Pereira Lopes, no Jardim Botafogo tem atualmente 1,8 mil funcionários e a empresa irá aplicar a suspensão temporária dos contratos de 90% dos funcionários, pelo período de 30 dias (de 22 de abril a 23 de maio), utilizando a Medida Provisório 936. Ao final dos 30 dias, os funcionários terão garantia de emprego por mais um mês.

O São Carlos Agora apurou que os trabalhadores salário de até R$ 3.135 receberão 95% do salário líquido durante a suspensão do contrato. Já os que possuem salário superior a R$ 3.135 terão direito a 80% do salário líquido.

Durante este período, a Electrolux pagará plano de saúde e odontológico, seguro de vida e vale-alimentação. Porém os vales transporte e refeição serão temporariamente suspensos.

NOTA OFICIAL

A reportagem do São Carlos Agora manteve contato com a matriz, localizada em Curitiba. A assessoria de imprensa emitiu nota oficial e salientou que se empenha para cuidar dos seus sete mil colaboradores.

A nota oficial é a seguinte:

“A Electrolux está se empenhando para cuidar de seus 7 mil colaboradores no Brasil, sem que esta crise afete os empregos. Alinhada aos sindicatos locais, acordamos por suspender temporariamente o contrato de trabalho de parte dos nossos colaboradores por 30 dias. A empresa acredita que assim minimizará os impactos aos colaboradores e às suas famílias no curto e no médio prazo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também