Electrolux amplia unidade de São Carlos com apoio da Prefeitura Municipal

A Electrolux está ampliando em aproximadamente 8 mil metros quadrados a estrutura física de sua unidade em São Carlos, localizada na avenida José Pereira Lopes. Segundo o diretor da planta, José Machado, a ampliação possibilitará a instalação de um novo processo de esmaltação de cavidades de fogões, otimização da cadeia de suprimentos e também suportar a transformação digital em toda operação fabril.

Machado ainda informou que também está em construção um prédio de 1,2 mil metros quadrados. Esse edifício abrigará todo setor administrativo, permitindo assim a ampliação também dos processos produtivos da planta de São Carlos, considerada umas das melhores do grupo Electrolux, com grande participação no mercado de eletrodomésticos no Brasil.

Em 2019, o diretor da planta, acompanhado de outros profissionais da companhia e do engenheiro José Maria de Castro Ferreira, se reuniu com a administração do município para apresentar os documentos necessários para aprovação da obra.

Além de mostrarem todo o projeto e falarem dos estudos que foram realizados, os representantes da empresa ressaltaram que os investimentos na nova operação são relevantes, uma vez que a Electrolux destina cerca de 5% de seu faturamento anual a inovação em produtos, serviços e processos produtivos.

Machado destacou que a aprovação do investimento se deu pela infraestrutura apresentada pela cidade, por meio de suas universidades, e também pelo apoio que sempre foi dado pela Prefeitura à fábrica, da instalação à manutenção ao longo dos anos, o que teve como resultado a geração de empregos e geração de renda de forma direta e indireta.

Após esta reunião, o prefeito Airton Garcia, que esteve presente no encontro, determinou ao secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, e diretores da pasta que fosse dado todo o suporte nos procedimentos necessários em prol da ampliação da unidade. As obras estão em estágio avançado e a operação produtiva deve ter início no segundo trimestre de 2020 e consolidar toda a operação em janeiro de 2021.

