“Ele é nossa referência, nosso melhor amigo”, afirmam as dedicadas filhas Daniele e Daiane

Crédito: Divulgação

“Pensa numa pessoa super gente boa. Ele é assim. É nossa referência, nosso melhor amigo. Amamos nosso paizão”. Esta frase apaixonada, cheia de carinho e de ternura foi feita por duas filhas que tem no aposentado Luis Merola, 62 anos, o exemplo a ser seguido. Marido de Rosinei Merola, corintiano ‘roxo’ e um exímio jogador de truco, é pai da jornalista Daniele, 36 anos e da secretária Daiane, 33 anos.

Luis e filhas integram a série de reportagens especiais que o São Carlos Agora divulgou nos dias que antecedem a data tão especial, comemorada no domingo, 9, o esperado Dia dos Pais.

“Falar do nosso pai é fácil, além de ser um ótimo pai e esposo, ele é um homem honesto, batalhador e muito bondoso. Está sempre disposto a ajudar o próximo. Ele sempre foi muito protetor, nos incentivou em nossos objetivos e faz o melhor por nossa família”, disse de antemão Daiane.

A família reside no Jardim Santa Felícia e unida, curtem momentos onde a união é a palavra-chave. “Ele nos passou muito amor durante toda a vida”, resumiu Daniele. “Além de valores morais como respeito ao próximo, lutar por nossas metas, entre outros”, complementou.

E NO DIA DOS PAIS?

As filhas não consideram o Dia dos Pais “somente uma data comercial”. Porém admitem que os 365 dias devem ser dedicados ao papai. Mas sem se esquecer da mamãe. E onde os sentimentos devem ser expressados da maneira mais pura e sincera.

Mas, sobre o dia 9 de agosto, as diletas filhas prometem um dia bem especial e com muita presença. “Sempre fizemos questão de passar o Dia dos Pais junto com ele e neste ano não será diferente. Estaremos juntinhos para o almoço deste dia tão especial, pois ele merece”, garantiu Daiane.

A primogênita também deixou seu carinho expresso em uma frase para um dia e uma pessoa que considera “pra lá de especial”.

“Nosso pai sempre foi e sempre será a nossa maior referência. Somos gratas por todos os ensinamentos e valores que ele nos transmitiu. Ele é um exemplo de pai e essencial em nossas vidas. Temos muito orgulho em tê-lo como nosso pai e melhor amigo! Amamos nosso paizão!”, disse com uma dose extra de emoção.

PANDEMIA

Nesta época de pandemia da Covid-19, onde o isolamento social tem sido uma constante no sentido de evitar a propagação do Sars-Cov-2, Daniele garantiu que a família segue à risca todas as recomendações das autoridades sanitárias e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Em nossa casa tentamos seguir todos os protocolos de segurança para se proteger contra a Covid-19. E meu pai entende a importância desse cuidado neste momento. Quando precisa sair, ele não deixa de usar a máscara facial e carrega o álcool em gel no bolso. Além de obedecer ao distanciamento exigido. Quando para nosso lar, segue também as orientações, como deixar o sapato e roupas fora de casa, um banho e a higienização final”, disse a filha mais velha.

Como última frase que encerra a homenagem, Dani e Dayane expressaram mais uma vez o amor pelo querido pai. “Agradecemos a Deus pela nossa família e por tê-lo como nosso pai. Que possamos desfrutar de muitos momentos felizes juntos!”.

