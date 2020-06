Eixo SP realiza obras de manutenção na região

Rodovia Washington Luis - Crédito: Divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias mantém o ritmo de obras da primeira fase do Programa Intensivo Inicial (PII) previsto no contrato de concessão. Esta semana, entre os dias 15 e 19, rodovias do trecho sob concessão da Eixo SP nas cidades de São Carlos e Itirapina, passarão por manutenção. Em São Carlos a rodovia Washington Luis, SP 310, do km 153 ao 227 contará com os serviços de conservação, como roçada e limpeza da rodovia.

Na rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, SP 225, em Itirapina, também são obras de conservação. Nas duas rodovias não há previsão de desvio ou bloqueio do trânsito e os trabalhos serão realizados das 7h às 17h.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também