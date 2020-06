Eixo SP passa a usar cartão pré-pago nos pedágios da Washington Luís e SP-225

Crédito: Arquivo/SCA

A Eixo SP Concessionária de Rodovias inicia a operação com novidades no trecho que vai de Rio Claro a Bauru. As cinco praças de pedágio em operação, nas rodovias SP 310 – Washington Luís e SP 225 – Engenheiro Paulo Nilo Romano, contam com a modalidade de pagamento semiautomático.

Para optar por esta comodidade, basta fazer um cadastro com informações pessoais nos postos de venda e efetuar a primeira recarga no valor de R$20, que dá direito ao cartão equipado com chip para pagamento de tarifa. As cabines de cobrança manual terão um dispositivo para leitura do cartão.

Os postos para aquisição do cartão pré-pago da Eixo SP são as praças de pedágio de Rio Claro, sentido norte; Itirapina, sentido sul e de Brotas, sentido leste. As recargas também poderão ser feitas nestes locais.

Já para os usuários que optarem pelas tags das operadoras, as tarifas pelo sistema de pagamento automático terão desconto de 5% nas praças de pedágio de Rio Claro e Itirapina, na Washington Luís; e de Brotas, Dois Córregos e Jaú (SP 225).

Motocicletas

A cobrança de motocicletas teve início nas praças do trecho que vai de São Carlos a Cordeirópolis e de Itirapina a Jaú e está prevista nos contratos de concessões da nova fase do programa paulista. Equivale a metade do valor de veículos de passeio, que já têm 23% de desconto na tarifa quilométrica em relação ao valor praticado até agora.

