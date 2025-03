Eixo-SP nÃ£o registra mortes durante o Carnaval

Rodovia Washington Luís - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Pelo segundo ano seguido, a Eixo SP não registrou mortes nas 12 rodovias administradas pela concessionária durante o período de Carnaval. Encerrada às 12h desta quarta-feira (5), a Operação Carnaval registrou 47 acidentes, três a menos do que foi registrado no ano passado.

Rogério Rodrigues, superintendente de Operação da Eixo SP, destacou a importância do resultado alcançado. "O balanço com zero registros de mortes nas 12 rodovias administradas pela concessionária, durante o feriado prolongado, é um reflexo da eficiência do trabalho preventivo e atende nosso objetivo principal que é preservar vidas e garantir a segurança de todos os usuários," afirma.

Durante a Operação Carnaval, a concessionária ampliou as ações de fiscalização e de suporte aos usuários. O monitoramento por câmeras foi intensificado, assim como o patrulhamento e a prontidão das equipes de socorro. Paralelamente, mensagens educativas sobre direção segura foram exibidas nos painéis eletrônicos instalados ao longo das rodovias.

A Operação teve início à 0h de sexta-feira (28) e nestes seis dias, equipes da Eixo SP atenderam a 1.892 chamados dos usuários. Entre os serviços mais requisitados estão socorro mecânico, com 684 atendimentos, inspeção de tráfego, com 548 chamados, e serviço de guincho, com 487 solicitações em todo o trecho concedido, que vai de Piracicaba, na região Central, a Panorama, no extremo oeste paulista, passando por São Carlos, Jaú, Bauru, Marília e Presidente Prudente, entre outras cidades.

Durante o feriado prolongado, passou pelas praças de pedágio em todo o trecho administrado pela Eixo SP cerca de 1,1 milhão de veículos, com picos de movimentação na sexta (267 mil veículos) e no sábado (234 mil veículos). A volta do Carnaval registrou 207 mil veículos nas estradas na terça-feira (4) e 70 mil veículos na manhã desta quarta (5).

Leia Também