Eixo SP doa cobertores para Fundo Social de São Carlos

Os cobertorres foram entregues no Fundo Social - Crédito: Divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias fez a doação de 140 cobertores novos nesta terça-feira, dia 18, para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos. A ação, que também tem apoio da Artesp – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, integra a Campanha do Agasalho Inverno Solidário 2020 do Governo do Estado de São Paulo, que tem como objetivo arrecadar cobertores novos.

“Sabemos do nosso papel junto à sociedade que, nesse período de inverno e de pandemia, necessita de toda a colaboração principalmente no apoio às famílias carentes. E nosso objetivo é exatamente este: apoiar as causas sociais e promover o bem-estar das comunidades localizadas ao longo das rodovias administradas pela Eixo SP”, disse o diretor-presidente da concessionária, Sergio Santillan.

Parte dessa doação será destinada ainda à entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, como explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Lucinha Garcia: "Com as doações da Eixo SP vamos atender todas as demandas das entidades com o repasse de cobertores, principalmente nesse momento em que está previsto a entrada de uma frente fria no estado. Agradeço e reforço que o nosso trabalho também depende da colaboração das empresas da nossa cidade".

