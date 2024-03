Egressa da USP São Carlos conquista prêmio da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular

Crédito: Divulgação

A Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular (ASBMB) anunciou os cinco primeiros classificados dos prêmios de 2024 do “Journal of Biological Chemistry - JBC/Herbert Tabor Early Career Investigator”, entre os quais está a egressa do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Drª Gabriela Dias Noske.

Os prêmios são instituídos em homenagem ao falecido Herb Tabor, que atuou como editor-chefe do JBC entre 1971 e 2012, onde defendeu a missão da revista em apoiar a divulgação da ciência, aumentar a visibilidade da pesquisa e promover a equidade científica.

O prêmio conquistado por Gabriela Noske destacou o artigo científico intitulado “Base estrutural da atividade do nirmatrelvir e do ensitrelvir contra polimorfismos naturais da protease principal do SARS-CoV-2”, onde a premiada é a primeira autora do trabalho. Neste estudo, ela e os restantes coautores caracterizaram como os antivirais SARS-CoV-2 clinicamente aprovados se ligam ao seu alvo - a protease viral - e como as mutações na protease afetam a sua eficácia. Usando cristalografia de raios X, a equipe também mostrou que certos resíduos dentro da protease são críticos para a perda da potência antiviral.

Na atribuição dos prêmios, o Prof. George DeMartino, professor de fisiologia do Southwestern Medical Center da Universidade do Texas e editor associado do JBC, que supervisionou a seleção dos trabalhos apresentados a um comitê constituído para o efeito, afirmou que “Estes cientistas em início de carreira representam a próxima geração de autores, que, sem dúvida, continuarão a contribuir com conhecimento para a comunidade científica.”

A Drª Gabriela Dias Noske possui graduação em Ciências Físicas e Biomoleculares pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), durante o qual fez iniciação científica na área de cristalografia, com enfoque no estudo estrutural e funcional da protease de febre amarela.

É Doutora pelo mesmo Instituto (IFSC/USP), onde desenvolveu projeto de pesquisa em cristalografia e crio-microscopia eletrônica, com enfoque na descoberta e desenvolvimento de fármacos para a febre amarela baseados na estrutura do complexo NS2B-NS3 protease, sob orientação do docente e pesquisador do IFSC/USP, Prof. Dr. Glaucius Oliva.

A premiada fez parte do projeto colaborativo, também sob supervisão do Prof. Dr. Glaucius Oliva, que teve como objetivo a descoberta e desenvolvimento de candidatos antivirais contra o SARS-CoV-2, baseado nas suas proteínas não estruturais, particularmente tendo como alvo as proteases virais.

Entre 2022-2023, realizou estágio de pesquisa no exterior (BEPE-FAPESP) no Centre for Structural System Biology (Desy, Hamburgo, Alemanha), onde trabalhou com as técnicas de crio-microscopia eletrônica e crio-tomografia (cryo-EM e cryo-ET), sob orientação do Pprof. Dr. Kay Grünewald.

Atualmente, trabalha como pesquisadora em crio-microscopia eletrônica, no Laboratório Nacional de Nanotecnologia, Centro Nacional para Pesquisa em Energia e Materiais (LNNao/CNPEM). (Rui Sintra/Marissa Locke Rottinghaus - ASBMB - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

