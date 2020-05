Eficiência energética: da UFSCar para a sociedade

Crédito: Divulgação

"Em toda obra humana ou não humana, procuramos só duas coisas: Força e equilíbrio da força - Energia e harmonia", Fernando Pessoa. Com estas palavras, o Professor Douglas Barreto iniciou o primeiro encontro. O Vice-Reitor da UFSCar, Professor Walter Libardi, participou do encontro virtual e ressaltou sua importância para toda a sociedade. "Este projeto do Professor Douglas é de extrema importância para ampliarmos os conhecimentos sobre energia limpa, sustentabilidade e redução dos impactos ambientais. Abre possibilidades de trabalho para estudantes de diversas áreas, pois a preservação ambiental e o uso sustentável de recursos naturais diz respeito a todos nós", ressalta Walter Libardi.

Cenário Energético em 2050 - Dentre as atividades previstas está a projeção de um cenário energético para daqui a 30 anos. "A maior parte da energia utilizada no mundo ainda é não-renovável. No Brasil, nossa matriz energética é composta em 45% por recursos renováveis. O Brasil tem uma das melhores matrizes energéticas em relação à energia renovável", conta o Professor Douglas Barreto.

O Projeto faz parte das pesquisas que vêm sendo realizadas no "Laboratório de Sistemas Prediais e Uso de Energias Alternativas em Edificações", que sedia duas Usinas Solares Fotovoltaicas no Departamento de Engenharia Civil (DECiv) da UFSCar.

Encontros a distância - Para levar os conhecimentos sobre eficiência energética a um número maior de estudantes da UFSCar e a toda sociedade, o Coordenador do Laboratório, Douglas Barreto, decidiu ofertar uma ACIEPE (Atividade Curricular para Integração Ensino, Pesquisa e Extensão) no Primeiro Período Letivo Suplementar de 2020 da UFSCar. Estão inscritos 207 estudantes, de 18 cursos da UFSCar, dos 4 campi da Universidade, além de 9 estudantes externos à Universidade. Todos os encontros serão realizados a distância.

Eficiência Energética na UFSCar - O Programa de Eficiência Energética da Universidade existe desde 2017. "O consumo de energia elétrica da Universidade, em 2016, era de R$ 9 milhões e correspondia a 15% do orçamento da UFSCar. Para mudar esta realidade, participamos de diversos editais de eficiência energética em busca de recursos. Até o momento já conseguimos investir mais de R$ 10 milhões na UFSCar. A parceria do Professor Douglas é fundamental para que a Universidade amplie, cada vez mais, estas conquistas", finaliza o Vice-Reitor da UFSCar.

