(16) 99963-6036
quinta, 07 de agosto de 2025
Cidade

EESC-USP conquista pentacampeonato na Fórmula SAE Brasil e representará o país em competição mundial nos EUA

07 Ago 2025 - 10h02Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
EESC-USP conquista pentacampeonato na Fórmula SAE Brasil e representará o país em competição mundial nos EUA -

A equipe EESC-USP Fórmula SAE, da Escola de Engenharia de São Carlos (USP), foi a grande campeã da 21ª edição da Competição Fórmula SAE Brasil, realizada neste mês, e garantiu vaga para representar o Brasil na etapa mundial, que acontecerá em Michigan, nos Estados Unidos. Com o título, o time se consagra pentacampeão nacional da modalidade.

O desempenho da equipe foi amplamente dominante. Os estudantes conquistaram o 1º lugar nas provas de Design, Apresentação, Skidpad, Enduro e Eficiência, além de um 2º lugar na prova de Custos. A EESC-USP também cravou a volta mais rápida nas provas de Enduro e Autocross (AutoX), consolidando sua liderança em desempenho técnico e inovação.

Considerada uma das competições estudantis de engenharia mais prestigiadas do mundo, a Fórmula SAE desafia universitários a projetar, construir e testar protótipos de carros de corrida, exigindo excelência em engenharia, gestão e trabalho em equipe.

A vitória reafirma o protagonismo da USP São Carlos no cenário da engenharia automobilística universitária e pavimenta o caminho para que o time busque novamente o título mundial, levando o talento da engenharia brasileira às pistas internacionais.

 

Leia Também

Bom Prato de São Carlos terá cardápio especial em comemoração ao Dia dos Pais nesta sexta-feira
Cidade11h05 - 07 Ago 2025

Bom Prato de São Carlos terá cardápio especial em comemoração ao Dia dos Pais nesta sexta-feira

Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece neste sábado
Cidade10h33 - 07 Ago 2025

Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece neste sábado

Furto e vandalismo comprometem abastecimento de água em Santa Eudóxia
Cidade09h46 - 07 Ago 2025

Furto e vandalismo comprometem abastecimento de água em Santa Eudóxia

"Ainda estamos longe de um ambiente seguro para as mulheres", diz especialista sobre violência
Segurança09h00 - 07 Ago 2025

"Ainda estamos longe de um ambiente seguro para as mulheres", diz especialista sobre violência

"Quebrando o Silêncio 2025" acontece neste sábado no Mercado Municipal
Cidade08h12 - 07 Ago 2025

"Quebrando o Silêncio 2025" acontece neste sábado no Mercado Municipal

Últimas Notícias