EESC-USP conquista pentacampeonato na Fórmula SAE Brasil e representará o país em competição mundial nos EUA

A equipe EESC-USP Fórmula SAE, da Escola de Engenharia de São Carlos (USP), foi a grande campeã da 21ª edição da Competição Fórmula SAE Brasil, realizada neste mês, e garantiu vaga para representar o Brasil na etapa mundial, que acontecerá em Michigan, nos Estados Unidos. Com o título, o time se consagra pentacampeão nacional da modalidade.

O desempenho da equipe foi amplamente dominante. Os estudantes conquistaram o 1º lugar nas provas de Design, Apresentação, Skidpad, Enduro e Eficiência, além de um 2º lugar na prova de Custos. A EESC-USP também cravou a volta mais rápida nas provas de Enduro e Autocross (AutoX), consolidando sua liderança em desempenho técnico e inovação.

Considerada uma das competições estudantis de engenharia mais prestigiadas do mundo, a Fórmula SAE desafia universitários a projetar, construir e testar protótipos de carros de corrida, exigindo excelência em engenharia, gestão e trabalho em equipe.

A vitória reafirma o protagonismo da USP São Carlos no cenário da engenharia automobilística universitária e pavimenta o caminho para que o time busque novamente o título mundial, levando o talento da engenharia brasileira às pistas internacionais.

