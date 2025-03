EESC-USP abre inscrições para o Projeto "Elas na Engenharia" – 1º semestre de 2025

A Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP) anuncia a abertura do edital para seleção de alunas do ensino médio interessadas em participar do Projeto "Elas na Engenharia" no primeiro semestre de 2025. O projeto tem como objetivo incentivar a participação feminina nas áreas de Engenharia, proporcionando atividades práticas e imersivas no ambiente acadêmico.

Sobre o Projeto

As selecionadas participarão de atividades práticas em visualização 3D, sistemas de transportes, eletrônica e visitas às oficinas dos grupos de extensão da EESC-USP, além de vivenciar a rotina universitária.

Quem pode participar

Alunas matriculadas na 2ª ou 3ª série do ensino médio regular de escolas da cidade de São Carlos e regiões próximas.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no link https://forms.gle/4eyY3fMcTtUjUzKd9, até o dia 20 de março de 2025..

• As candidatas devem optar por uma das seguintes modalidades de concorrência:

• Ampla Concorrência (AC) – para todas as alunas elegíveis;

• Escola Pública (EP) – para alunas de escolas públicas;

• Pretas, Pardas e Indígenas (PPI) – para alunas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, matriculadas em escolas públicas.

Critérios de Seleção

A seleção será baseada na média ponderada do histórico escolar das candidatas. O resultado final será divulgado até o dia 24 de março, por e-mail.

Vagas

Serão oferecidas 30 vagas, sendo 50% destinadas à ampla concorrência e 50% reservadas para as demais modalidades.

Início das Atividades

As atividades do projeto estão previstas para começar em 04 de abril de 2025. As aulas serão presenciais, e as candidatas selecionadas deverão se responsabilizar pelo deslocamento até o campus da USP em São Carlos.

Mais informações

Os detalhes do processo estão disponíveis neste edital. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: elasnaengenharia@eesc.usp.br.

