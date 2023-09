Educação recebe mais dois novos ônibus escolares

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos entregou na tarde desta terça-feira, 5, mais dois veículos, tipo ônibus escolares, para a Secretaria Municipal de Educação de São Carlos.

Os veículos foram adquiridos com recursos próprios em um catálogo especializado do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), um investimento total de R$ 830.000,00. São dois Neobus Thunder-Midi com chassis Volksbus 15.190 ODR com capacidade de transportar 59 crianças e o motorista.

De acordo com o secretário de Educação, Roselei Françoso, esses veículos vão fazer o transporte de alunos de projetos pedagógicos e para atividades extracurriculares. “Hoje oferecemos transporte para 1.300 alunos da zona rural e temos mais veículos similares a esse para atendimentos pontuais. Além do transporte regular esses veículos farão também o transporte dos alunos que participam de projetos especiais da Secretaria de Educação como o “São Carlos de Braços Abertos”, permitindo que os estudantes conheçam as fazendas históricas, as empresas, entre outros locais importantes da cidade. Os alunos podem vivenciar na prática o ciclo de aprendizagem”, explica o secretário.

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, destacou que a entrega dos ônibus oferece segurança e acessibilidade para os alunos de Rede Municipal de Ensino. “Administrar com tecnologia, modernização e interação entre as áreas é a marca da gestão do prefeito Airton Garcia. Desta forma vamos melhorando a prestação de serviços para a população”, frisou Netto.

Na parte técnica, os ônibus possuem suspensão elevada, pneus mistos e bloqueio de diferencial no eixo traseiro. Também são equipados com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel, permitindo o embarque e desembarque de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para garantir a segurança e conforto dos alunos e motoristas, os ônibus contam com iluminação interna e externa em LED, porta-pacotes e porta-cadernos, rádio FM, entradas USB, câmera de ré com monitor no painel e sensor de aproximação na traseira. Além disso, possuem freios ABS, que oferecem maior eficiência na frenagem, e cintos de segurança em todas as poltronas, garantindo a proteção dos estudantes durante o transporte.

Outra característica importante dos veículos é o seu motor de baixa emissão de carbono, o que contribui para a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, reduzindo a poluição.

