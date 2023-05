Educação instala cortinas em escolas da rede municipal de ensino

Sala de aula - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) iniciou no último final de semana, dias 29 e 30 de abril, a instalação de cortinas em todas as salas de aula das escolas da Rede Municipal de Ensino. No total, entre aquisição do tecido (7.500 m2) e instalações das cortinas, a Prefeitura está investindo R$ 3,15 milhões para que as 61 unidades escolares possam receber mais esse benefício.

São cortinas em tecido com ilhoses, varão com metal, ponteiras de acabamento redondas e suportes de instalação adequados a fixação nas janelas ou teto. Já receberam as cortinas as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB’s) Afonso Fioca Vitalli (CAIC), Ulysses Ferreira Picollo e Maria Ermantina Carvalho Tarpani e os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) Benedito Aparecido da Silva e Dário Rodrigues.

A instalação das cortinas nas unidades escolares foi necessária porque as janelas recebem luz do sol e o excesso de luminosidade acaba prejudicando o andamento das aulas e o funcionamento do trabalho dos educadores.

“Nada medida que for chegando o tecido serão instaladas cortinas em novas unidades e a nossa meta é instalar nas 61 unidades da Rede Municipal de Ensino o mais rápido possível”, anunciou o secretário Municipal de Educação, Roselei Françoso.

