sexta, 16 de janeiro de 2026
Cidade

Prefeitura realiza substituição das caixas de areia em escolas municipais

16 Jan 2026 - 16h14Por Jessica Carvalho R
A Secretaria Municipal de Educação iniciou uma série de intervenções nas unidades escolares da rede municipal em preparação para o retorno das aulas, previsto para o dia 12 de fevereiro. Entre as ações está a substituição das caixas de areia, uma reivindicação antiga da comunidade escolar que passa a ser atendida neste início de ano. Ao todo, cerca de 50 caixas de areia serão trocadas em diferentes escolas.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, a iniciativa integra um conjunto de melhorias determinadas pelo prefeito Netto Donato. “Estamos realizando a troca de todas as caixas de areia das escolas que possuem esse espaço. É uma demanda muito grande que estamos atendendo a pedido do nosso prefeito e também da comunidade”, afirmou.

Além da substituição da areia, as unidades escolares passam por outras reformas e manutenções estruturais. Os serviços incluem dedetização, troca de telhados, retirada de caixas d’água de amianto, limpeza e roçagem dos pátios, além de manutenção nos sistemas de alarme e nas câmeras de segurança.

O objetivo, segundo a Secretaria de Educação, é garantir que os ambientes estejam adequados para receber alunos e profissionais da educação com mais segurança e conforto no início do ano letivo.

Lucas Leão destacou ainda o caráter preventivo das ações. “É uma manutenção importante que demonstra o zelo e o cuidado com nossas crianças. O intuito é deixar as escolas em ordem para receber nossos alunos da melhor forma possível”, concluiu o secretário.

Últimas Notícias