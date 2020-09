Educação de São Carlos supera meta do IDEB

Crédito: Divulgação

A Rede Municipal de Ensino de São Carlos mais uma vez se destacou segundo os dados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anésio Teixeira no último dia 15 de setembro. Os índices são referentes ao ano de 2019.

A educação municipal novamente superou a meta projetada, tanto para 2019 como para 2021, obtendo a nota 6,8 em relação aos anos iniciais. Em relação aos anos finais do ensino fundamental houve um avanço de 0,2 pontos, passando para 5,9. No âmbito nacional, tanto os anos iniciais como os últimos anos do ensino fundamental, superaram todas as metas projetadas.

Esses resultados indicam o desempenho escolar e dão subsídios para continuar o que está dando certo e analisar as partes que necessitam de ajustes, superando os desafios com a finalidade de oferecer a melhor educação para crianças e adolescentes. Esses indicadores são importantes, pois contribuem para o planejamento de políticas públicas educacionais para o município.

A secretária de Educação parabenizou todos os profissionais envolvidos no processo. “A nota do IDEB é resultado de um trabalho em conjunto, que se inicia na educação infantil percorrendo toda a trajetória escolar do estudante”, afirmou Cilmara Seneme Ruy.

A Rede Municipal de Ensino é composta por 60 unidades escolares, sendo 49 Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIS), 10 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBS) e 1 Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA). Hoje conta com 1.840 servidores concursados, dos quais 1.400 são professores. Estão matriculados na rede 6.910 na educação infantil, 9.342 no ensino fundamental I, 818 do 6º ao 9° ano, 497 na educação especial, 634 na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e outras 1.500 crianças são atendidas em projetos, programas, parcerias e entidades conveniadas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também