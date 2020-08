Educação de jovens e adultos está com matrículas abertas

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação comunica que estão abertas as inscrições para as turmas do 6° ao 9° ano da EJA (Educação de Jovens e Adultos) durante essa semana, ou seja, de 17 a 21 de agosto.

Para maiores informações nos interessados devem entrar contato com as unidades escolares que realizam esse atendimento na rede municipal de Educação de São Carlos: EMEB Arthur Natalino Deriggi, localizada na rua José Francisco Bicaletto, nº 13, Cidade Aracy, telefone 3375 2609; EMEB Carmine Botta, rua Philomena Fauvel, s/nº, no Bela Vista, telefone 3371 5285 ou na EMEB Dalila Galli, na rua Rio Araguaia, s/nº, no Jockey Clube, telefone 3361 4674.

Antes da pandemia do novo coronovírus a rede municipal de ensino estava atendendo 634 alunos na Educação de Jovens de Adulto.

