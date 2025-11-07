Ecovias Noroeste Paulista transfere operação de lançamento de vigas na SP-310 para sábado

A Ecovias Noroeste Paulista informa que a operação de lançamento de vigas no viaduto localizado no quilômetro 240+310m da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, foi transferida para o sábado, dia 8 de novembro.

A mudança foi definida em razão da realização das provas do ENEM 2025, no domingo (9/11), na UNICEP – Centro Universitário Central Paulista, e em diversos outros pontos da cidade. A instituição, que receberá candidatos de toda a região, tem acesso direto pelo viaduto que estaria em obras, o que poderia impactar o deslocamento dos estudantes.

A operação acontecerá, portanto, no sábado (08/11), das 6 às 18 horas. O viaduto, que dá acesso às avenidas Miguel Petroni, no Parque Fehr, e João Orlando Ruggiero, no Jardim Embaré, será totalmente interditado.

Já na SP-310, serão interditadas as faixas da esquerda da pista norte (sentido capital–interior) e da pista sul (sentido interior–capital) durante o período da operação.

