quinta, 19 de fevereiro de 2026
Cidade

Ecovias Noroeste Paulista realiza "Vá Seguro, Motorista" em São Carlos

19 Fev 2026 - 17h36
 A concessionária Ecovias Noroeste Paulista realizará, amanhã (20/02, sexta-feira), a ação “Vá Seguro, Motorista”, das 7 às 9 horas, na Base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de São Carlos, no quilômetro 233 (pista sul, sentido interior-capital) da Rodovia Washington Luís (SP-310).

A iniciativa tem como foco reforçar a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, inclusive no banco traseiro, além de orientar os motoristas sobre práticas de direção defensiva, como a não utilização do celular ao volante.

Equipes da Ecovias Noroeste Paulista abordarão os motoristas de forma educativa e distribuirão kits lanche e materiais com orientações sobre o transporte seguro de crianças e animais de estimação.

A concessionária reforça que crianças devem ser transportadas em dispositivos de retenção adequados à idade, peso e altura, conforme estabelece a legislação de trânsito. O descumprimento dessa norma configura infração gravíssima.

Animais devem ser transportados de maneira segura, em caixas apropriadas ou com cintos específicos, evitando distrações ao condutor e reduzindo riscos em situações de frenagem brusca.

 “Vá Seguro, Motorista” faz parte de um conjunto contínuo de iniciativas de segurança viária promovidas pela Ecovias Noroeste Paulista, regularmente, em parceria com a PMRv. Com a assinatura “Vá Seguro”, as campanhas reafirmam a adoção de atitudes responsáveis no trânsito, contribuindo para a redução de acidentes e a preservação de vidas.

