Ecovias Noroeste Paulista intensifica combate a focos de incêndio nas rodovias durante estiagem

Com o avanço do período de estiagem, as rodovias paulistas voltam a enfrentar o risco de incêndios as suas margens. A Ecovias Noroeste Paulista alerta e dá dicas aos motoristas sobre a importância de adotar atitudes responsáveis para evitar queimadas e orienta sobre como agir em caso de emergência, como fumaça e neblina, durante uma viagem. Uma combinação de fatores, como estiagem prolongada, altas temperaturas e ventos intensos, favorece a rápida propagação das chamas.

Gustavo Dávila, gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovias Noroeste Paulista, diz que incêndios próximos a rodovias são especialmente perigosos devido à perda de visibilidade causada pela fumaça, o que aumenta o risco de acidentes graves. “As queimadas comprometem a visão que o motorista tem da estrada e dos arredores, ameaçam a segurança viária e colocam vidas em risco. Além disso, causam danos significativos à fauna e à flora locais. Temos que estar atentos”, afirma.

A concessionária reforça cuidados essenciais para prevenir e enfrentar situações de fumaça ou neblina nas rodovias:

• Ao avistar fumaça à frente, mantenha a calma, reduza a velocidade e avalie a situação.

• Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento, pois isso pode confundir outros motoristas e provocar acidentes.

• Utilize as faixas de sinalização horizontal da rodovia como referência para orientação.

• Em condições de baixa visibilidade, aumentam os riscos de colisões traseiras. Mantenha uma distância segura do veículo à frente.

• Sempre trafegue com o farol baixo aceso. O uso do farol alto pode comprometer ainda mais a visibilidade de quem trafega no sentido contrário.

• Mantenha os vidros fechados, a ventilação interna ativada e avalie se é seguro continuar.

• Se a fumaça ou a neblina estiverem muito intensas, pare em um local seguro. Caso não haja um posto de combustíveis ou uma unidade de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) nas proximidades, estacione no acostamento e sinalize com o pisca-alerta. Jamais pare sobre a faixa de rolamento.

• Nunca descarte bitucas de cigarro ou objetos inflamáveis nas rodovias.

• Não solte balões – além de perigoso, é crime.

• Não ateie fogo em terrenos ou vegetações às margens das estradas.

“Operação SP sem Fogo 2025”

Além de reforçar as ações das equipes operacionais, especialmente no controle de focos de incêndio para evitar que se espalhem, a Ecovias Noroeste Paulista divulgará, em seus Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) nas rodovias e redes sociais, a “Operação SP Sem Fogo 2025”.

Promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, a campanha orienta a população a adotar medidas preventivas para evitar focos de incêndio. Entre as principais recomendações estão: não queimar lixo ou mato em terrenos, não acender fogueiras em áreas de vegetação, não soltar balões e não jogar bitucas de cigarro ou fósforos acesos às margens das rodovias.

A campanha também alerta para os cuidados com a saúde durante o tempo seco, como manter-se hidratado, umedecer os ambientes e evitar atividades físicas em horários de maior calor. Em caso de emergência, a população deve acionar, imediatamente, a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). Para receber alertas meteorológicos em tempo real e dicas de segurança, recomenda-se o download do aplicativo “Alerta SP”.

Recorde de incêndios em 2024

Em 2024, o Estado de São Paulo registrou um número recorde de focos de incêndio. Até 23 de agosto, foram contabilizadas 7.296 ocorrências, o maior número desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), iniciada em 1998. Foram identificados 1.546 focos de incêndio de janeiro a outubro de 2023 no Estado, praticamente o mesmo registrado em 2022, de 1.516.

Entre junho e agosto de 2024, a Ecovias Noroeste Paulista atendeu a 365 ocorrências de incêndio nas rodovias sob sua concessão. São José do Rio Preto foi o município com o maior número de registros, 58, seguido por Araraquara e Taquaritinga, com 40 cada, e São Carlos, com 29.

Foram registradas 59 ocorrências de focos de incêndio entre os meses de maio de 2023 e abril de 2024 às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho entre Catanduva e Mirassol. Foram 36 ocorrências em 2023 e 23 em 2024 neste período. São José do Rio Preto e Catanduva tiveram, respectivamente, 19 e 16 focos de incêndio. Em Catanduva, todas as ocorrências aconteceram em 2023 - nos meses de maio, julho, agosto e setembro.

Atendimento

Em caso de incêndio ou diante de riscos de acidentes provocados por fumaça ou neblina intensas, o usuário deve acionar imediatamente a concessionária pelo telefone 0800-326-3663 ou pelo portal SOS.ECO.BR, que oferece atendimento por mensagem de texto, ligação ou chamada de vídeo. Caso esteja sozinho, o condutor deve buscar um local seguro – como postos de combustíveis, bases da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ou dos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAUs) da empresa – antes de utilizar o serviço. O acostamento deve ser usado apenas em situações de emergência.

As equipes da Ecovias Noroeste Paulista estão preparadas para prestar atendimento com 61 veículos operacionais (entre ambulâncias, guinchos e viaturas de apoio), 465 câmeras de monitoramento (CFTV) e PMVs, que oferecem informações em tempo real. A empresa conta com 20 bases do SAU, com estrutura gratuita, incluindo banheiros (masculino, feminino e inclusivo), água, espaço pet e carregadores para veículos híbridos e elétricos.

