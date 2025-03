A Ecovias Noroeste Paulista realizou na tarde desta quarta-feira (17), no Nacional Inn, apresentação do projeto das obras de construção da terceira faixa na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho de São Carlos. O projeto foi apresentado à imprensa local pelo gerente de engenharia da Ecovias Noroeste Paulista, Tiago Xavier Carvalho.

Com início neste mês de março, as obras ocorrerão entre o km 227+800, próximo ao trevo para Descalvado, e o km 242+500, na divisa com Ibaté. A ampliação contará com 19,2 quilômetros de faixas adicionais, sendo 10 km no trecho norte (sentido capital-interior) e 9 km no sul (interior-capital).

O gerente de engenharia da Ecovias Noroeste Paulista, Tiago Xavier Carvalho, disse que a terceira faixa será implantada no canteiro central da rodovia, minimizando desapropriações nas laterais. “Com previsão de conclusão para abril de 2027, o investimento na obra ultrapassa R$ 150 milhões e inclui infraestrutura como iluminação na marginal, drenagem, sinalização e pavimentação”, afirmou.

Além implementação da terceira faixa, o projeto contempla a construção de uma marginal com 3,1 km(2,3 km na pista norte, e 0,77 km na pista sul), que irá da Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Novo Horizonte, até a Rua Teotônio Vilela, no Jardim Tangará, com aadequação de duas rotatórias. Também serão feitos 3,9 km de ciclovias/calçada e duas novas passarelas para pedestres, nos quilômetros 231+100 e 236+200 – o trecho já conta com outras três passarelas. Uma nova Área de Descanso para Caminhoneiros (ADC) seráimplantada no quilômetro 252, na região de Ibaté. Estão previstas, também, alargamentos e adequações das Obras de Arte Especiais (OAEs), que são estruturas de grande porte para transpor obstáculos.

A obra será fiscalizada e supervisionada contratualmente pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

De acordo com Danyel Nunes, Diretor Superintendente da Ecovias Noroeste Paulista, o projeto foi desenvolvido em conformidade com as obrigações contratuais da concessionária com o governo paulista, supervisionadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). Durante a execução, a empresa adotará medidas de sinalização e gerenciamento de tráfego para assegurar que o fluxo nas faixas não afetadas continue sem interrupções. Com comunicação antecipada por meio da imprensa local, redes sociais da companhia e sinalização na rodovia, eventuais fechamentos temporários serão realizados de maneira controlada, com o objetivo de minimizar impactos.

“Sabemos que a terceira faixa é uma obra muito aguardada e, por isso, tomaremos todas as medidas necessárias para reduzir os transtornos. A sinalização será um ponto de atenção durante a execução dos trabalhos, além das normas de segurança do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Usaremos placas de advertência e orientação adequada para motoristas e pedestres e nossos painéis de mensagens variáveis, espalhados ao longo de todo o trecho de concessão, também serão atualizados constantemente permitindo atualização das condições das nossas rodovias em tempo real. Nosso compromisso é garantir que todos estejam informados sobre o andamento da obra e sobre quaisquer impactos que possam ocorrer”, afirma Danyel.

Os principais objetivos com a implantação da terceira faixa são a redução no tempo de viagem e o aumento da segurança viária. Com mais espaço para circulação no trecho da SP-310, que possui alto volume de veículos pesados, haverá diminuição no risco de acidentes causados por ultrapassagens perigosas. A nova marginal, por sua vez, passará a receber o trânsito urbano, atualmente realizado pela rodovia, melhorando a fluidez, especialmente nos horários de pico, na saída da Avenida Getúlio Vargas. Além disso, a obra contribuirá para a eficiência logística da região de São Carlos, favorecendo o transporte de mercadorias e reduzindo o tempo de deslocamento dos motoristas.

