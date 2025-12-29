Ecovias Noroeste Paulista inicia Operação Especial de Ano Novo a partir de terça-feira

A Ecovias Noroeste Paulista inicia à zero hora desta terça-feira, 30 de dezembro, a “Operação Especial de Ano Novo”, que seguirá até as 23h59 do dia 5 de janeiro de 2026. A ação começa logo após o encerramento da Operação Especial de Natal, previsto para o dia 29, e tem como objetivo garantir mais segurança viária, fluidez no tráfego e atendimento reforçado aos usuários durante um dos períodos mais movimentados do ano nas rodovias.

A concessionária estima que cerca de 721 mil veículos circulem pelos aproximadamente 600 quilômetros de rodovias sob sua administração ao longo do período, impulsionados pelas festas de virada de ano e pelas viagens de férias. Os trechos com maior concentração de tráfego devem ser as rodovias Washington Luís (SP-310) e Brigadeiro Faria Lima (SP-326).

De acordo com a previsão da empresa, o movimento mais intenso deverá ocorrer no dia 31 de dezembro, entre 13h e 20h. Já o retorno do feriado deve se concentrar nos dias 4 e 5 de janeiro, principalmente nos períodos da manhã, das 8h às 11h, e à tarde, das 15h às 19h.

Na Rodovia Washington Luís (SP-310), especialmente entre São Carlos, Araraquara, Matão e Taquaritinga, são esperados cerca de 265 mil veículos. No trecho que passa por Catanduva, São José do Rio Preto e Mirassol, a estimativa é de 107,8 mil veículos. Pela Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, a previsão é de 215,9 mil veículos. Já na SP-333, entre Sertãozinho e Borborema, o fluxo deve alcançar 91,5 mil veículos. A SP-323, entre Taquaritinga e Pirangi, deve registrar cerca de 21 mil veículos, enquanto a SP-351, entre Bebedouro e Catanduva, deve receber pouco mais de 20 mil veículos durante o período da operação.

Para garantir maior fluidez no tráfego, as obras de implantação de terceiras faixas na Rodovia Washington Luís, nos trechos de São Carlos, São José do Rio Preto e Mirassol, permanecerão suspensas até o dia 5 de janeiro, com retomada prevista para o dia 6. Durante esse período, apenas intervenções emergenciais poderão ser realizadas, caso haja necessidade para garantir a segurança dos usuários.

O sistema de pedágio eletrônico Free Flow, que realiza a cobrança automática sem necessidade de parada, também deverá registrar movimento intenso. A previsão é de que mais de 70 mil veículos passem pelo pórtico de Taiúva, além de volumes expressivos nos pórticos de Dobrada, Jaboticabal e Itápolis. Motoristas que utilizam TAG terão a cobrança automática. Já aqueles que não possuem o dispositivo poderão efetuar o pagamento em até 30 dias pelo site pedagiodigital.com, pelo aplicativo da concessionária, pelo WhatsApp 0800-326-3663 ou nos totens instalados nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Durante o feriado prolongado, a Ecovias reforça a importância do planejamento da viagem. Pane mecânica, pneus furados e falta de combustível estão entre as principais causas de atendimentos nas rodovias nesta época do ano. A concessionária orienta os motoristas a realizarem revisão preventiva dos veículos, conferirem o nível de combustível, as condições dos pneus e do sistema de iluminação, além do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes e a realização de paradas regulares para descanso.

As 20 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário da Ecovias Noroeste Paulista permanecerão abertas 24 horas por dia durante toda a operação. As unidades oferecem água, banheiros masculino, feminino e inclusivo, espaço pet e carregadores gratuitos para veículos elétricos e híbridos.

O atendimento operacional também será reforçado. Ao todo, 57 veículos estarão disponíveis, incluindo ambulâncias básicas e de suporte avançado, guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção de tráfego e unidades de resgate. Todo o sistema será monitorado ininterruptamente pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que conta com 465 câmeras e 58 sistemas automáticos de detecção de incidentes.

Em caso de necessidade, os usuários podem acionar a concessionária pelo telefone 0800-326-3663 ou pela plataforma SOS.ECO.BR, que permite solicitar ajuda por mensagem, ligação de voz ou vídeo, sempre a partir de um local seguro.

A Ecovias Noroeste Paulista integra o grupo EcoRodovias e iniciou suas operações em maio de 2023. Atualmente, a concessionária administra nove rodovias no interior do Estado de São Paulo, incluindo a Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326), Carlos Tonanni (SP-333), Nemésio Cadetti (SP-333), Laurentino Mascari (SP-333), Dr. Mário Gentil (SP-333), Comendador Pedro Monteleone (SP-351), José Della Vechia (SP-323) e Orlando Chesini Ometto (SP-323).

