Ecovias Noroeste Paulista inicia obras de implantação de terceira faixa na Rodovia Washington Luís

Rodovia está sendo sinalizado - Crédito: Maycon Maximino

A Ecovias Noroeste Paulista deu início, nesta segunda-feira (14), às obras de implantação de terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho que atravessa o município de São Carlos. A intervenção tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança na rodovia.

Nesta fase inicial, as obras abrangem o trecho entre o km 242+500, na altura do Jardim Embaré, e o km 227+800, próximo ao trevo de acesso a Descalvado, onde se inicia a concessão da empresa. Os trabalhos seguirão até o dia 9 de maio.

Entre os quilômetros 240+400 e 238+500, serão instaladas barreiras de concreto do tipo New Jersey, que delimitam a área de atuação das equipes e garantem a segurança de motoristas e trabalhadores.

Durante o período do feriado prolongado da Páscoa e Tiradentes, uma operação especial será realizada para garantir a fluidez do tráfego. As obras serão suspensas a partir das 12h do dia 17 de abril, com retomada prevista para o dia 22, após o encerramento do fluxo intenso típico dessas datas comemorativas.

A Ecovias recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho em obras e sigam a sinalização e orientações dos operadores de tráfego.

Leia Também