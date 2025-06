Ecovias Noroeste Paulista destina R$ 85 mil via FUMCAD para a UTI Neonatal da Santa Casa

As colaboradoras da Ecovias, Nayara Marques Sampaio e Giovanna Ciasulli, estiveram na Santa Casa para visitar a UTI e acompanhar de perto os resultados da doação. A visita contou com a presença do provedor Antonio Valério Morillas Junior; do vice-diretor técnico, Dr. Flávio Guimarães; da gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães; da Dra. Daniele Penedo, gerente médica do Eixo Pediátrico; e do mesário Luis Carlos Trevelin.

“Acreditamos que apoiar projetos como esse é uma forma concreta de contribuir com o futuro das crianças e com a melhoria da saúde pública. Ver de perto como o recurso foi aplicado e saber que ele está fazendo diferença na vida de tantas famílias nos enche de orgulho”, afirmou Nayara Sampaio, colaboradora da Ecovias.

A iniciativa reforça a importância dos projetos incentivados, que permitem que empresas colaborem diretamente com instituições que atuam na promoção da saúde, educação e assistência social. “A parceria com a Ecovias Noroeste Paulista representa não apenas uma contribuição financeira, mas um gesto de comprometimento com a vida e com o futuro das nossas crianças”, destacou o provedor Antonio Morillas.

A Santa Casa de São Carlos recebeu um importante apoio da Ecovias Noroeste Paulista, que destinou R$ 85 mil para a compra de equipamentos da nova UTI Neonatal por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD). A doação foi realizada por meio de um projeto incentivado, mecanismo previsto em leis de incentivo fiscal que permite que empresas direcionem parte do imposto de renda devido a ações de cunho social.