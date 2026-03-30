Ecovias Noroeste Paulista: confira o cronograma de obras desta semana

A Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma, de 30/3 a 5/4/2026, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310); Brigadeiro Faria Lima (SP-326); Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333); Comendador Pedro Monteleone (SP-351); José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários.

Restrição de obras e cargas especiais durante o feriado

Devido ao aumento de fluxo de veículos durante o feriado de Sexta-Feira Santa e Páscoa, entre os dias 2 e 6 de abril de 2026, haverá restrições nos horários de obras e para o tráfego de cargas especiais nas rodovias sob concessão da Ecovias Noroeste Paulista.

Na quinta-feira (02/04), as obras acontecem até às 13 horas e, após esse horário, haverá restrição nos trechos das rodovias SP-310, SP-326 e SP-333/SP-323/SP-351 no período noturno.

Na sexta-feira (03/04), a restrição será total, tanto no período diurno quanto noturno, em todas as rodovias.

No sábado (04/04), as obras estarão liberadas após às 13 horas na SP-310 e totalmente liberadas nas demais rodovias.

Já no domingo (05/04), a restrição volta a ser integral em todos os trechos e períodos.

Na segunda-feira (06/04), as obras serão liberadas após às 12 horas na SP-310 e após às 11 horas nas rodovias SP-326 e SP-333/SP-323/SP-351, permanecendo livre no período noturno.

SERVIÇOS GERAIS

As obras diurnas acontecem das 7 às 17 horas, e as noturnas, das 21 às 7 horas. O cronograma está sujeito a alterações e pode ser acompanhado pelo Instagram da Ecovias Noroeste Paulista: @ecoviasnoreste.

Para as obras de ampliação da Rodovia Washington Luís (SP-310), o fechamento de faixas de tráfego ocorrem no período diurno:

SÃO CARLOS - de segunda a quinta-feira, das 6 às 17 horas, de sexta-feira, das 6 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

MIRASSOL - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17 horas, de sexta-feira, das 7h30 às 16 horas e sábado, das 7h30 às 17 horas.

Pavimento, sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva

Segunda-feira - 30/3

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão - Quilômetros 227 a 319 (diurna e noturna, dois sentidos).

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

Araraquara / Matão / Taquaritinga /Fernando Prestes / Santa Adélia - Quilômetros 267 a 354 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido UFSCar-bairro do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido centro-bairro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Implantação de defensa metálica entre os quilômetros 452 e 444+750m, nos dois sentidos.

São José do Rio Preto - Terraplenagem no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 444, nos dois sentidos e na pista sul (interior-capital), entre os quilômetros 442 e 444.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina e Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho / Barrinha / Jaboticabal - Quilômetros 83 a 109 (diurno, dois sentidos).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

Terça-feira - 31/3

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Santa Adélia / Pindorama / Catanduva - Quilômetros 354 a 379 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido UFSCar-bairro do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido centro-bairro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Implantação de defensa metálica entre os quilômetros 452 e 444+750m, nos dois sentidos.

São José do Rio Preto - Terraplenagem no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 444, nos dois sentidos e na pista sul (interior-capital), entre os quilômetros 442 e 444.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina e Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Jaboticabal / Taquaritinga – Quilômetros 109 a 135 (diurno, dois sentidos).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

Quarta-feira – 1/4

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Santa Adélia / Pindorama / Catanduva / Catiguá / Ibirá / Uchoa – Quilômetros 362 a 404 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido UFSCar-bairro do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido centro-bairro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Implantação de defensa metálica entre os quilômetros 452 e 444+750m, nos dois sentidos.

São José do Rio Preto - Terraplenagem no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 444, nos dois sentidos e na pista sul (interior-capital), entre os quilômetros 442 e 444.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina e Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Taquaritinga / Itápolis / Borborema – Quilômetros 135 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

Quinta-feira - 2/4 -

Restrição de obras e cargas especiais

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno) - até às 13 horas.

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos) - até às 13 horas.

Catiguá / Ibirá / Uchoa / Cedral / São José do Rio Preto – Quilômetros 393 a 429 (diurna, dois sentidos) - até às 13 horas.

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos) - até às 13 horas.

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA - até às 13 horas.

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido UFSCar-bairro do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido centro-bairro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - até às 13 horas.

Mirassol - Implantação de defensa metálica entre os quilômetros 452 e 444+750m, nos dois sentidos.

São José do Rio Preto - Terraplenagem no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 444, nos dois sentidos e na pista sul (interior-capital), entre os quilômetros 442 e 444.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina e Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos) - até às 13 horas.

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Taquaritinga / Itápolis / Borborema – Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos) - até às 13 horas.

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos) - até às 13 horas.

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos) - até às 13 horas.

Sexta-feira 3/4 - FERIADO

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Sem obras.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Sem obras.

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sem obras.

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Sem obras.

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Sem obras.

Sábado - 4/4

Restrição de obras e cargas especiais

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno) - após às 13 horas.

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (noturna, dois sentidos) - após às 13 horas.

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos) - após às 13 horas.

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA - após às 13 horas.

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido UFSCar-bairro do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido centro-bairro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - após às 13 horas.

Mirassol - Implantação de defensa metálica entre os quilômetros 452 e 444+750m, nos dois sentidos.

São José do Rio Preto - Terraplenagem no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 444, nos dois sentidos e na pista sul (interior-capital), entre os quilômetros 442 e 444.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina / Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Taquaritinga / Itápolis / Borborema – Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

Domingo – 5/4

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Sem obras.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Sem obras.

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sem obras.

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Sem obras.

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Sem obras.

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