Ecovias Noroeste Paulista: confira o cronograma de obras desta semana

A Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma, de 2/3 a 8/3/2026, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310); Brigadeiro Faria Lima (SP-326); Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333); Comendador Pedro Monteleone (SP-351); José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários.

As obras diurnas acontecem das 7 às 17 horas, e as noturnas, das 21 às 7 horas. O cronograma está sujeito a alterações e pode ser acompanhado pelo Instagram da Ecovias Noroeste Paulista: @ecoviasnoreste.

Para as obras de ampliação da Rodovia Washington Luís (SP-310), o fechamento de faixas de tráfego ocorrem no período diurno:

SÃO CARLOS - de segunda a quinta-feira, das 6 às 17 horas, de sexta-feira, das 6 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

MIRASSOL - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

SERVIÇOS GERAIS

Pavimento, sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva

· Segunda-feira - 2/3

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão - Quilômetros 227 a 319 (diurna e noturna, dois sentidos).

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

Araraquara / Matão / Taquaritinga /Fernando Prestes / Santa Adélia - Quilômetros 267 a 354 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

São José do Rio Preto - Interdição da faixa da esquerda para implantação de barreiras de concreto no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 442, na pista sul (sentido interior-capital).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina e Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho / Barrinha / Jaboticabal - Quilômetros 83 a 109 (diurno, dois sentidos).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

· Terça-feira - 3/3

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Santa Adélia / Pindorama / Catanduva - Quilômetros 354 a 379 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

Interdição das 6 às 18 horas do viaduto quilômetro 236+100m, interdição total sob o viaduto e das faixas da esquerda das pistas norte (sentido capital-interior) e sul (interior-capital) da rodovia.

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

São José do Rio Preto - Interdição da faixa da esquerda para implantação de barreiras de concreto no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 442, na pista sul (sentido interior-capital).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina e Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Jaboticabal / Taquaritinga – Quilômetros 109 a 135 (diurno, dois sentidos).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

· Quarta-feira – 4/3

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Santa Adélia / Pindorama / Catanduva / Catiguá / Ibirá / Uchoa – Quilômetros 362 a 404 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

Entre 4 e 18 de março - Interdição de tráfego sob o viaduto do quilômetro 449+200m, das 8h às 16h

São José do Rio Preto - Interdição da faixa da esquerda para implantação de barreiras de concreto no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 442, na pista sul (sentido interior-capital).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina e Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Taquaritinga / Itápolis / Borborema – Quilômetros 135 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

· Quinta-feira - 5/3

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Catiguá / Ibirá / Uchoa / Cedral / São José do Rio Preto – Quilômetros 393 a 429 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

Entre 4 e 18 de março - Interdição de tráfego sob o viaduto do quilômetro 449+200m, das 8h às 16h

São José do Rio Preto - Interdição da faixa da esquerda para implantação de barreiras de concreto no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 442, na pista sul (sentido interior-capital).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina e Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Taquaritinga / Itápolis / Borborema – Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

· Sexta-feira - 6/3

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Matão / Taquaritinga - Quilômetros 307 a 330 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 424 a 454 (diurna e noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

Entre 4 e 18 de março - Interdição de tráfego sob o viaduto do quilômetro 449+200m, das 8h às 16h

São José do Rio Preto - Interdição da faixa da esquerda para implantação de barreiras de concreto no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 442, na pista sul (sentido interior-capital).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina e Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Taquaritinga / Itápolis / Borborema – Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

· Sábado - 7/3

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (noturna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

Entre 4 e 18 de março - Interdição de tráfego sob o viaduto do quilômetro 449+200m, das 8h às 16h

São José do Rio Preto - Interdição da faixa da esquerda para implantação de barreiras de concreto no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 442, na pista sul (sentido interior-capital).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro / Colina / Barretos - Quilômetros 293 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Taquaritinga / Itápolis / Borborema – Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi / Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 151 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 000 a 044 (diurno, dois sentidos).

· Domingo – 8/3

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Sem obras.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Sem obras.

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sem obras.

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Sem obras.

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Sem obras.

