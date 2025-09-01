Ecovias Noroeste Paulista: confira o cronograma de obras desta semana

SIGA O SCA NO

Cronograma de obras de 1/9 a 7/9

A Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma, de 1/9 a 7/9/2025, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310); Brigadeiro Faria Lima (SP-326); Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333); Comendador Pedro Monteleone (SP-351); José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários.

Para as obras de ampliação da Rodovia Washington Luís (SP-310), o fechamento de faixas de tráfego ocorrem no período diurno:

SÃO CARLOS - de segunda a quinta-feira, das 6 às 17 horas, de sexta-feira, das 6 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

MIRASSOL - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

SERVIÇOS GERAIS

Pavimento, sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva

· Segunda-feira - 1/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos - Quilômetros 227 a 257 (diurna, dois sentidos).

Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).

Matão - Quilômetros 300 a 331 (diurna, sentido interior).

Cedral - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho - Quilômetros 83 a 109 (diurno, dois sentidos).

Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).

Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro - Quilômetros 153 a 166 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga - Quilômetros 000 a 009 (diurno, dois sentidos).

· Terça-feira - 2/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté - Quilômetros 245 a 330 (diurna, sentido interior).

Taquaritinga – Quilômetros 331 a 362 (diurna, dois sentidos).

Cedral - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Pitangueiras - Quilômetros 373 a 386 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).

Barrinha - Quilômetros 102 a 122 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal - Quilômetros 109 a 135 (diurno, dois sentidos).

Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro - Quilômetros 166 a 179 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Monte Alto- Quilômetros 009 a 018 (diurno, dois sentidos).

· Quarta-feira - 3/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).

Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).

Santa Adélia – Quilômetros 362 a 393 (diurna, dois sentidos).

Cedral - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Guariba - Quilômetros 327 a 344 (diurno, dois sentidos).

Bebedouro - Quilômetros 386 a 399 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km338 ao dispositivo km343 (diurno).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km88 ao dispositivo km102 (diurno).

Jaboticabal - Quilômetros 122 a 161 (diurno, dois sentidos).

Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Pirangi – Quilômetros 179 a 192 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Monte Alto- Quilômetros 018 a 027 (diurno, dois sentidos).

· Quinta-feira - 4/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).

Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).

Araraquara – Quilômetros 287 a 307(diurna, dois sentidos).

Catiguá – Quilômetros 393 a 424 (diurna, dois sentidos).

Cedral - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).

Jaboticabal - Quilômetros 344 a 361 (diurno, dois sentidos).

Colina - Quilômetros 399 a 413 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).

Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Paraíso - Quilômetros 192 a 205 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Monte Alto- Quilômetros 027 a 036 (diurno, dois sentidos).

· Sexta-feira - 5/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).

Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).

Matão- Quilômetros 307 a 330 (diurna, dois sentidos).

Cedral – Quilômetros 424 a 454 (diurna e noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão - Quilômetros 293 a 379 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).

Barretos – Quilômetros 413 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).

Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Catanduva – Quilômetros 205 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Pirangi - Quilômetros 036 a 044 (diurno, dois sentidos).

· Sábado - 6/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).

Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).

Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Sem obras.

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Sem obras.

· Domingo – 7/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Sem obras.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Sem obras.

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sem obras.

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Sem obras.

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Sem obras.

