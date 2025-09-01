Ecovias Noroeste Paulista: confira o cronograma de obras desta semana

Cronograma de obras de 1/9 a 7/9
A Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma, de 1/9 a 7/9/2025, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310); Brigadeiro Faria Lima (SP-326); Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333); Comendador Pedro Monteleone (SP-351); José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários.
Para as obras de ampliação da Rodovia Washington Luís (SP-310), o fechamento de faixas de tráfego ocorrem no período diurno:
SÃO CARLOS - de segunda a quinta-feira, das 6 às 17 horas, de sexta-feira, das 6 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.
MIRASSOL - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.
SERVIÇOS GERAIS
Pavimento, sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva
· Segunda-feira - 1/9
SP-310 – Rodovia Washington Luís
São Carlos - Quilômetros 227 a 257 (diurna, dois sentidos).
Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).
Matão - Quilômetros 300 a 331 (diurna, sentido interior).
Cedral - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m
Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m
SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).
Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).
SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Sertãozinho - Quilômetros 83 a 109 (diurno, dois sentidos).
Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).
Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).
SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Bebedouro - Quilômetros 153 a 166 (diurno, dois sentidos).
SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Taquaritinga - Quilômetros 000 a 009 (diurno, dois sentidos).
· Terça-feira - 2/9
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Ibaté - Quilômetros 245 a 330 (diurna, sentido interior).
Taquaritinga – Quilômetros 331 a 362 (diurna, dois sentidos).
Cedral - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m
Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m
SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).
Pitangueiras - Quilômetros 373 a 386 (diurno, dois sentidos).
Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).
SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).
Barrinha - Quilômetros 102 a 122 (diurno, dois sentidos).
Jaboticabal - Quilômetros 109 a 135 (diurno, dois sentidos).
Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).
SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Bebedouro - Quilômetros 166 a 179 (diurno, dois sentidos).
SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Monte Alto- Quilômetros 009 a 018 (diurno, dois sentidos).
· Quarta-feira - 3/9
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Ibaté - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).
Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).
Santa Adélia – Quilômetros 362 a 393 (diurna, dois sentidos).
Cedral - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m
Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m
SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).
Guariba - Quilômetros 327 a 344 (diurno, dois sentidos).
Bebedouro - Quilômetros 386 a 399 (diurno, dois sentidos).
Jaboticabal – dispositivo km338 ao dispositivo km343 (diurno).
SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Sertãozinho – dispositivo km88 ao dispositivo km102 (diurno).
Jaboticabal - Quilômetros 122 a 161 (diurno, dois sentidos).
Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).
SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Pirangi – Quilômetros 179 a 192 (diurno, dois sentidos).
SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Monte Alto- Quilômetros 018 a 027 (diurno, dois sentidos).
· Quinta-feira - 4/9
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Ibaté - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).
Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).
Araraquara – Quilômetros 287 a 307(diurna, dois sentidos).
Catiguá – Quilômetros 393 a 424 (diurna, dois sentidos).
Cedral - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m
Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m
SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).
Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).
Jaboticabal - Quilômetros 344 a 361 (diurno, dois sentidos).
Colina - Quilômetros 399 a 413 (diurno, dois sentidos).
SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).
Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).
SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Paraíso - Quilômetros 192 a 205 (diurno, dois sentidos).
SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Monte Alto- Quilômetros 027 a 036 (diurno, dois sentidos).
· Sexta-feira - 5/9
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Ibaté - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).
Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).
Matão- Quilômetros 307 a 330 (diurna, dois sentidos).
Cedral – Quilômetros 424 a 454 (diurna e noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m
Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m
SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão - Quilômetros 293 a 379 (diurno, dois sentidos).
Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).
Barretos – Quilômetros 413 a 426 (diurno, dois sentidos).
SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).
Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).
SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Catanduva – Quilômetros 205 a 218 (diurno, dois sentidos).
SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Pirangi - Quilômetros 036 a 044 (diurno, dois sentidos).
· Sábado - 6/9
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Ibaté - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).
Araraquara - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdições sob os viadutos nos quilômetros 231+180m e 234+040m
Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m
SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).
Jaboticabal – dispositivo km339 ao dispositivo km350 (diurno).
SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Sertãozinho – dispositivo km86 ao dispositivo km102 (diurno).
Taquaritinga - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).
SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Sem obras.
SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Sem obras.
· Domingo – 7/9
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Sem obras.
SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Sem obras.
SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Sem obras.
SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Sem obras.
SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Sem obras.