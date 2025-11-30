Ecovias conclui lançamento de vigas na Washington Luís

A Ecovias Noroeste Paulista confirmou que concluiu, ainda neste sábado (29), a operação de lançamento de vigas no viaduto localizado no km 231+800 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Com isso, a interdição prevista para domingo (30) está cancelada.

O viaduto — que conecta o bairro Maria Stella Fagá à região da Vila Nery, com acesso pela Rua Lourenço Innocentini — permanece parcialmente interditado. O bloqueio segue apenas no sentido bairro–centro, enquanto o fluxo no sentido centro–bairro está liberado normalmente. A previsão é de que a passagem seja totalmente reaberta em 15 de dezembro.

A concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção durante as obras, planejem o deslocamento com antecedência e utilizem rotas alternativas. A recomendação é evitar o uso da SP-310 para trajetos urbanos sempre que possível.

