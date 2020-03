Ecopontos vão limitar atendimento

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, vai limitar a partir desta terça-feira (24/03) a entrada de pessoas nas cinco unidades dos ecopontos (São Carlos VIII, Jardim Paulistano, Jardim Ipanema, Cidade Aracy e Jardim Medeiros).

“Como as pessoas estão em casa sem trabalhar, muitas resolveram fazer faxina e descartar o que não usa mais nos ecopontos, por isso vamos ter que limitar a entrada. A ideia é um por vez, até porque as pessoas não vão sozinhas, sempre tem mais um ou dois juntos para descarregar os resíduos”, explica Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

Olmo também pede a colaboração para que as pessoas não joguem lixo em terrenos baldios. “Temos muitas reclamações, mas nesse momento estamos com equipes reduzidas em virtude do decreto municipal e do decreto estadual, precisamos que as pessoas colaborem. Temos que enfrentar a COVID-19, mas a dengue também preocupa”, finaliza o secretário.

Os ecopontos são áreas públicas para a captação de pequenas quantidades de entulho de pequenos geradores. As unidades recebem resíduos de construção civil, os resíduos de móveis, colchões, volumosos, poda de árvore e também, material da coleta seletiva. O descarte permitido é de até um metro cúbico por munícipe, ou seja, o volume que cabe num veículo utilitário pequeno.

Os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados e domingos das 8h às 12h. Confira os endereços: São Carlos VIII- Rua Capitão Luiz Brandão, 1.847; Jardim Paulistano- Rua Indalécio de Campos Pereira, 1.120; Jardim Ipanema- Rua Renato Talarico Lima Pereira, 299; Cidade Aracy- Avenida Arnoldo Almeida Pires, 1.507 e Jardim Medeiros – Rua Aristodemo Pelegrini, s/nº.

