Ecoponto do Jardim Paulistano é reaberto parcialmente após incêndio criminoso

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que o Ecoponto do Jardim Paulistano foi reaberto para atendimento parcial nesta quarta-feira (14). A unidade, localizada na Rua Indalécio de Campos Pereira, nº 1120, esquina com a Rua Américo J. Canhoto, estava interditada por questões de segurança após um incêndio criminoso que causou danos à estrutura do local e à biblioteca comunitária ali existente.

Neste primeiro momento, o funcionamento ocorre com restrições. Estão sendo aceitos apenas pequenos volumes de resíduos, como até 1 m³ de Resíduos da Construção Civil (RCC), móveis velhos e gesso, além de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos.

O SAAE esclarece que o recebimento de materiais recicláveis segue temporariamente suspenso exclusivamente no Ecoponto do Jardim Paulistano, já que o incêndio destruiu as baias e a mesa de triagem. A orientação é para que a população encaminhe recicláveis aos outros cinco ecopontos do município. A autarquia ressalta que o descarte correto contribui para a preservação do meio ambiente e representa importante fonte de renda para as famílias de catadores da Coopervida.

Materiais considerados perigosos, como espelhos, tintas e amianto, não são aceitos em nenhum ecoponto. Para volumes superiores a 1 m³ ou resíduos perigosos, o munícipe deve contratar empresas de caçamba devidamente cadastradas na Prefeitura. Já as embalagens vazias de tinta devem ser destinadas por meio da logística reversa.

O incêndio ocorreu na madrugada do dia 12 de janeiro, durante uma tentativa de furto. As chamas atingiram quatro baias da coleta seletiva, destruindo cerca de 5 m³ de materiais recicláveis e a cobertura da área de triagem. A biblioteca comunitária mantida pela cooperada Marta Regina Gonçalves da Silva, formada por doações da comunidade e com acervo superior a 200 livros, foi totalmente consumida pelo fogo. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga os fatos para identificação e responsabilização dos autores.

Segundo o SAAE, a limpeza da área já foi finalizada e um plano de reconstrução está em andamento. O cronograma prevê a reconstrução das baias, a recuperação estrutural do espaço e a criação de uma nova baia independente, destinada exclusivamente à futura biblioteca comunitária, em local separado da área de reciclagem.

Atualmente, São Carlos conta com seis ecopontos: São Carlos VIII, Jardim Paulistano, Jardim Medeiros, Vida Nova (Planalto Verde), Jardim Ipanema e Cidade Aracy. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h.

Leia Também