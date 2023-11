EcoNoroeste vai instalar redutores de velocidade nas pistas de cobrança automática nos pedágios - Crédito: divulgação

A EcoNoroeste, a partir da 0h de 06 de novembro, segunda-feira, iniciará a fiscalização através de controladores de velocidade nas pistas de pagamento automático de pedágios (AVI) nas rodovias de sua concessão. Como a velocidade regulamentada nesses locais já era de 40 km/h, com a medida, os condutores que ultrapassarem esse limite estarão sujeitos a multas, que serão aplicadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A instalação dos equipamentos será em todas as praças de pedágio nas rodovias da concessionária. O foco da medida é a segurança dos condutores e dos colaboradores que trabalham nas praças de pedágios. A ação está prevista no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado, sob fiscalização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e a homologação da maior parte dos equipamentos de fiscalização pelo DER, foi publicada quarta-feira, (1/11) no Diário Oficial do Estado.

Locais dos pedágios

Veja a localização das praças de pedágio da EcoNoroeste:

RODOVIA MUNICÍPIO KM SP 310 - Washington Luís Araraquara 282,4 Agulha 346,4 Catiguá 398,5 SP 326 - Brigadeiro Faria Lima Dobrada 307,6 Taiuva 357 SP 333 Carlos Tonanni Jaboticabal 110,6 Laurentino Mascari Itápolis 179,03

Sobre a EcoNoroeste

A EcoNoroeste é a mais nova concessão do grupo EcoRodovias. Responsável pela administração de cinco rodovias no interior paulista, a empresa iniciou seu trabalho em 1º de maio, com a operação das rodovias Washington Luís (SP 310), Brigadeiro Faria Lima (SP 326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil (SP 333) e, em 2025, assumirá outros 158 quilômetros de estradas. O trecho compreende um importante corredor logístico para o transporte de produtos agropecuários e de fertilizantes.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. Subsidiária do Grupo ASTM, atualmente administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ao longo de mais de 20 anos, a EcoRodovias está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país, viabilizando caminhos nunca antes imaginados. Integra importantes carteiras relacionadas a práticas ambientais, sociais e de governança, tais como Novo Mercado da B3 e o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Possui diversas certificações internacionais, incluindo a ISO 37001, de combate ao suborno. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também