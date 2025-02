EcoNoroeste realizará Operação Carnaval 2025 de 28 de fevereiro a 5 de março

Rodovia Washington Luís - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

om o slogan “Alegria de folião não mistura bebida e direção. Na folia, excesso só de alegria!”, a EcoNoroeste realizará, durante a Operação Especial Carnaval 2025, a campanha “Bloquinho do Trânsito Seguro”. A operação acontecerá a partir da 0 hora do dia 28 de fevereiro, sexta-feira, até as 23h59 de 5 de março, Quarta-Feira de Cinzas. A iniciativa visará sensibilizar motoristas sobre os riscos de beber e dirigir e reforçar a importância de escolhas responsáveis no trânsito, especialmente no Carnaval, uma das festas que mais movimentam as rodovias todos os anos.

Previsão de tráfego

Para a Operação Especial Carnaval 2025, a previsão de tráfego em todo trecho da EcoNoroeste é de 509.617 veículos ao longo dos seis dias. O maior fluxo está previsto para a Rodovia Washington Luís (SP-310), com 313.463 veículos – 156.652 no sentido interior-capital, pista sul, e 156.811 no capital-interior, pista norte.

Para a Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), a expectativa é de 112.943 veículos, sendo 54.430 na pista norte, de Matão - Bebedouro, de 58.513 na pista sul, de Bebedouro - Matão. Já para a SP-333 (rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil), o fluxo previsto é de 83.211 – sendo 41.029 na pista leste, sentido Borborema - Sertãozinho, e 42.182 na pista oeste, sentido Sertãozinho - Borborema. Os maiores volumes de tráfego deverão ocorrer nos dias 28 de fevereiro e 5 de março, especialmente pela manhã, entre 6 e 8 horas, e no final da tarde/início da noite, entre 17 e 19 horas.

“Bloquinho do Trânsito Seguro”

O empenho da concessionária, durante a operação especial, é no sentido de reforçar as ações operacionais para garantir segurança, fluidez e comodidade para os motoristas. A campanha “Bloquinho do Trânsito Seguro” acontecerá nas cinco praças de pedágio da empresa nas rodovias Washington Luís – em Araraquara, quilômetro 282; Agulha, 346; e Catiguá, 398 – na Brigadeiro Faria Lima – em Dobrada, quilômetro 307; e Taiúva, 357.

Nesta ação, os colaboradores estarão fantasiados. Os usuários que passarem pelas cabines tradicionais receberão leques, material informativo e orientações diretas destacando os impactos do álcool na capacidade de dirigir. “A ingestão de bebida alcoólica compromete os reflexos, a percepção e o tempo de reação do motorista, fatores que aumentam, significativamente, o risco de acidentes. Durante o Carnaval, período de grande fluxo nas rodovias, a atenção deve ser redobrada. Nosso objetivo é conscientizar os condutores sobre as consequências dessa atitude e incentivar um comportamento mais seguro e responsável”, explica Gustavo Dávila, gerente de Atendimento ao Usuário da EcoNoroeste.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a embriaguez ao volante é uma das principais causas de acidentes graves no país. Para reforçar a conscientização, a concessionária também utilizará Painéis de Mensagem Variável (PMVs) ao longo das rodovias, veiculando mensagens de alerta e incentivando as pessoas a adotarem posturas responsáveis, como optar por um motorista da vez ou utilizar meios de transporte alternativos após o consumo de álcool.

SAUs e SOS.ECO.BR

A EcoNoroeste recomenda paradas regulares para evitar cansaço durante a viagem. Os motoristas têm à disposição 14 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com banheiro feminino, masculino e inclusivo, água, espaço pet e carregadores para carros elétricos, tudo gratuito. Em caso de emergência, as equipes da concessionária estarão prontas para prestar atendimento. A empresa conta com 47 veículos operacionais (ambulâncias, guinchos e veículos de apoio), além de 443 câmeras de monitoramento (CFTV) e PMVs para atualizações em tempo real.

Os usuários podem solicitar ajuda pelo telefone 0800-326-3663 ou pelo portal SOS.ECO.BR, que oferece atendimento via mensagem de texto, ligação ou chamada de vídeo. Se estiver sozinho, o motorista deve buscar um local seguro, como postos de serviço, bases da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ou SAUs da concessionária antes de utilizar o serviço. O acostamento só deve ser usado em situações de emergência.

Pedágio Free Flow

A EcoNoroeste é pioneira na implementação do sistema de Pedágio Eletrônico Free Flow no Estado de São Paulo. Com tecnologia baseada em pórticos equipados com câmeras, antenas e sensores, o sistema permite que os motoristas sigam viagem sem precisar parar em cabines ou reduzir a velocidade. Atualmente, o Free Flow opera no quilômetro 179 da Rodovia Laurentino Mascari, em Itápolis, e no 110 da Rodovia Carlos Tonanni, em Jaboticabal.

Os usuários com TAG válida terão a tarifa cobrada, automaticamente, pela operadora contratada. Já os motoristas sem TAG devem efetuar o pagamento, em até 30 dias, utilizando os canais da EcoNoroeste, como o site freeflow.econoroeste.com.br, o aplicativo EcoNoroeste ou o WhatsApp 0800-326-3663. O pagamento também pode ser realizado, presencialmente, nas bases de SAU localizadas em Barrinha, Taquaritinga e Itápolis.

Obras na rodovia

Durante a Operação Especial Carnaval 2025, de 28 de fevereiro a 5 de março, o cronograma de obras da EcoNoroeste será suspenso e apenas serão realizadas ações emergenciais. EcoNoroeste divulga, semanalmente, a programação de trabalhos e melhorias em suas rodovias e recomenda que o usuário esteja atento ao cronograma. Essas intervenções são realizadas para manter as condições de segurança viária ao longo do trecho sob concessão.

Os usuários devem atentar-se à sinalização, reduzir a velocidade ao se aproximar das obras, manter distância segura dos veículos da frente, do maquinário e dos trabalhadores. O cronograma pode sofrer alterações devido a condições climáticas e operacionais e está disponível nos canais oficiais de comunicação:

·Instagram: @_econoreste.

·Site: www.econoroeste.com.br.

·WhatsApp: 0800-326-3663.

Leia Também