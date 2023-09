EcoNoroeste realiza ações especiais para os usuários durante a Semana Nacional do Trânsito

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

A segurança dos usuários será o foco das atividades que a EcoNoroeste promoverá durante a Semana Nacional de Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro. As ações serão realizadas em diversas datas e trechos da concessão e envolverão orientação, conscientização e prestação de serviços.

Durante o período da campanha, equipes da concessionária e parceiros vão interagir com pedestres, motociclistas, motoristas de carros de passeio e caminhoneiros realizando entrega de folhetos educativos sobre direção defensiva, uso das passarelas para fazer a travessia da rodovia, instalação de antenas corta pipa para motociclistas, plantio de mudas de árvores e a distribuição de lixeiras para veículos.

Nos dias 21 e 22, no Posto Pau Seco, em Araraquara, será realizada uma ação de saúde e bem-estar para caminhoneiros. “Teremos parceiros para orientações nutricional e exames de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia, além de serviços de podologia e corte de cabelo, comenta Luiz Tavares, gerente de Atendimento ao Usuário da EcoNoroeste.

Confira todas as atividades que serão promovidas durante a Semana Nacional do Trânsito:

Café na Passarela:

Tem como objetivo conscientizar os pedestres e ciclistas a usarem a passarela para atravessar a rodovia de forma segura. A ação será realizada em dois dispositivos nas seguintes datas:

- 19/09 – Café na Passarela, das 7h às 9h, no Km 435, da Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto.

- 21/09 – Café na Passarela, das 7h às 9h, no Km 233, da Rodovia Washington Luís, em São Carlos.

Espaço de Saúde do Caminhoneiro

Prestação de serviço para caminhoneiros que trafegam pela rodovia Washington Luís (SP 310). O evento será promovido nos dias 21 e 22/09, das 11h às 19h, no Posto Pau Seco, em Araraquara.

Acorda Caminhoneiro

No dia 22, das 3h30 às 5h30, no Posto da PMRv, em Itápolis e Araraquara

Pit Stop Motociclista

Voltado para os motociclistas a ação acontece em São José do Rio Preto e Araraquara, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária.

Os usuários receberão dicas de segurança e antenas corta pipas, que serão instaladas nas motocicletas de forma gratuita. Veja onde e quando essas atividades serão realizadas:

- 24/09 – Pit Stop Motociclista – instalação de antena corta pipa, das 7h às 9h, Posto da PMRv, em São José do Rio Preto.

- 25/09 – Pit Stop Motociclista – instalação de antena corta pipa, das 7h às 9h, Posto da PMRv, em Araraquara

