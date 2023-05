EcoNoroeste promove ações de educação no trânsito durante o Maio Amarelo

A EcoNoroeste realizará atividades sobre segurança viária durante o Maio Amarelo, movimento internacional criado há dez anos para conscientizar a população sobre a segurança no trânsito. Estão programadas ações para pedestres, ciclistas e caminhoneiros com objetivo de alertar sobre o tema e reforçar atitudes responsáveis que são capazes de salvar vidas no trânsito.

No dia 26, o foco serão os motoristas profissionais. Para essa categoria tão importante para a economia do país, a EcoNoroeste em parceria com a Polícia Rodoviária promoverá o “Acorda, Motorista” com duas atividades específicas para este público. A primeira delas será sobre a saúde do profissional e a segunda, relacionada às condições do veículo. Esta ação será realizada no km 273 Sul, da rodovia Washington Luiz (SP-310), em frente a base de policiamento de Araraquara

Para pedestres e ciclistas, dia 30, haverá o “Café na Passarela”, em São Carlos. Das 6h às 7h30, às pessoas que utilizarem a estrutura para atravessar a rodovia no km 235, serão recebidos com café da manhã, distribuição de folhetos educativos e a entrega de coletes refletivos para serem usados à noite.

“Os atropelamentos, infelizmente, são uma das causas mais comuns de mortes em rodovias, especialmente, em áreas urbanas”, explica o gerente de Atendimento ao Usuário da concessionária, Luiz Roberto Tavares. De acordo com dados obtidos em 2022, foram registrados 25 atropelamentos/mortes na região. “Por incrível que pareça, muitas fatalidades acontecem nas proximidades das passarelas. Por isso, é tão importante conscientizar esses usuários a fazerem a travessia corretamente. Para reduzir ainda mais esses números, a concessionária vai além do Maio Amarelo, fazendo campanhas e ações durante o ano todo, sempre voltadas a segurança viária, utilizando-se do PRA – Programa de Redução de Acidentes”, completa Tavares.

