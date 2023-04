EcoNoroeste inicia na segunda-feira (1º) operação na Washington Luís e outras três rodovias

Rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação

A EcoNoroeste, empresa do grupo EcoRodovias, assume, em 1º de maio, a concessão das rodovias Washington Luís (SP 310), Brigadeiro Faria Lima (SP 326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil (SP 333) nas regiões de São Carlos, Araraquara, Barretos e São José do Rio Preto. Nesse primeiro momento, a empresa vai operar 442 quilômetros de rodovias, mas outros 158 quilômetros serão adicionados em 2025, após o término do contrato da atual concessionária. A nova concessão prevê, em média, redução inicial de 9% nas tarifas de pedágio atualmente em vigor.

Com o início das operações, a EcoNoroeste assume o compromisso de realizar uma série de obras e melhorias ao longo de 30 anos, gerando empregos e modernizando a prestação de serviços aos usuários. “Serão aplicados cerca de R$ 13,9 bilhões, dos quais R$ 10 bilhões serão destinados para obras de melhoria da infraestrutura viária e R$ 3,9 bilhões para serviços operacionais”, explica Luciano Louzane, diretor superintendente da empresa.

Obras prioritárias

Entre as obras previstas, a EcoNoroeste executará 123 quilômetros de duplicações, 95 quilômetros de faixas adicionais, além da implantação e/ou adequação de 26 quilômetros de vias marginais nos trechos urbanos, uma demanda antiga da população. Serão construídos, ainda, 75 quilômetros de ciclovias e implantadas ou adequadas 42 passarelas. Outro importante investimento beneficia diretamente os usuários de caminhões, que representam 65% do tráfego no trecho: as rodovias vão contar com três Pontos de Parada e Descanso – um novo e outros dois ampliados - em locais estratégicos para que os profissionais possam fazer uma pausa segura em suas jornadas.

Benefícios tarifários

Além de a concessão já prever uma diminuição inicial das tarifas de pedágio atualmente em vigor (em média, uma queda de 9%), um desconto automático de 5% será concedido a todos os veículos que utilizarem pagamento eletrônico através de tags de diversas operadoras.

Para os veículos de passeio que acessarem as vias automáticas com tag válida, esse desconto de 5% se acumula com outro benefício bastante atrativo para quem trafega frequentemente pelas rodovias: o DUF - Desconto Usuário Frequente. O DUF será aplicado a partir da segunda passagem pela mesma praça, no mesmo sentido, dentro do mesmo mês. Os descontos são progressivos até a 30ª passagem e podem atingir até 95% do valor da tarifa.

Outra inovação na região é que a EcoNoroeste começará a concessão aceitando pagamento das tarifas por meio de cartões de débito e crédito, através de aproximação.

Inovações

O “Sistema Automático Livre” de pedagiamento é uma das inovações dessa concessão. As 10 praças que já existem nessa malha serão, gradativamente, desativadas e substituídas por 10 pórticos, o que deve ocorrer entre o 2° e o 7° ano de contrato. O sistema prevê que, ao passar pelos pórticos, a cobrança seja feita por meio dos tags/etiquetas eletrônicas instalados nos veículos, sem a necessidade de paradas ou redução de velocidade. Na prática, esse modelo permite viagens mais rápidas, melhora a fluidez, reduz as chances de acidentes e contribui para o meio ambiente com a redução das emissões de CO².

Entre as medidas de segurança viária, a concessionaria ficará responsável por adotar a metodologia iRap (International Road Assessment Program) com foco na redução de acidentes e de risco de mortes nas rodovias. Também será implantado um serviço de conectividade com o usuário via rede de dados sem fio ao longo das rodovias, conferindo maior segurança viária. Do ponto de vista ambiental, a concessionária assume o compromisso de neutralizar as emissões de carbono relacionadas à operação.

Estrutura de atendimento

Os usuários da rodovia notarão também uma ampliação na estrutura de atendimento da rodovia. Serão, ao todo, 17 bases de serviço de atendimento ao usuário, 40 viaturas circulando pelo trecho 24 horas, além de 300 câmeras espalhadas pelas rodovias. A concessionária vai trabalhar ainda num projeto de conectividade para garantir facilidade para acesso e contato com a concessionária de qualquer lugar da rodovia. Aliás, uma novidade será o serviço de atendimento via WhatsApp, que estará disponível a partir de 1º de maio e pode ser acessado pelo mesmo número do telefone de emergência, o 0800 326 3663. Por lá, será possível pedir informações de trânsito, ver valores do pedágio e pedir socorro, se necessário.

Sobre a EcoNoroeste

A EcoNoroeste é a mais nova concessão do grupo EcoRodovias. Responsável pela administração de cinco rodovias no interior paulista, a empresa inicia seu trabalho em 1º de maio, com a operação das rodovias Washington Luís (SP 310), Brigadeiro Faria Lima (SP 326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil (SP 333) e, em 2025, assumirá outros 158 quilômetros de estradas. O trecho compreende um importante corredor logístico para o transporte de produtos agropecuários e de fertilizantes.

