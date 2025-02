Econoroeste apresenta projeto para construção de terceira faixa na SP-310 em São Carlos

Washington Luís com terceira faixa - Crédito: divulgação

A ECONOROESTE, concessionária da Rodovia SP-310, apresentou nesta quarta-feira (02/05), no Paço Municipal, o projeto de construção de uma terceira faixa nos dois sentidos da Washington Luís e de uma Marginal entre a Avenida Getúlio Vargas e o Jardim Tangará.



O projeto, detalhado pelo diretor de Relações Institucionais da ECORODOVIAS, Caio Cesar Vicentini Barros, prevê a ampliação da rodovia do Km 227 (próximo à Tenda) até o Km 240 (Jardim Embaré), além da construção da Marginal paralelamente ao trecho urbano de São Carlos. Também estão previstas remodelações em rotatórias antigas.



“Por determinação do prefeito Netto Donato, recebemos os técnicos da ECONOROESTE para discutir o projeto. Serão construídos 19,8 Km de terceira faixa, 3,1 km de marginal e 3,91 km de ciclovias, além de duas novas passarelas de pedestres e alargamentos de OAEs (Obras de Arte Especiais). A Prefeitura auxiliará na autorização para o canteiro de obras, no licenciamento ambiental e na necessidade de infraestrutura. Essa obra é uma demanda histórica da cidade”, afirmou João Muller, secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura.

A obra busca reduzir congestionamentos, principalmente na saída de Getúlio Vargas, onde trânsitos em baixa velocidade geram riscos de acidentes. A Marginal absorverá o trânsito urbano, facilitando a mobilidade.



O investimento, estimado em R$ 450 milhões, cobre iluminação, drenagem, sinalização, pavimento, passeios, ciclovias, passarelas e estudos ambientais, sem custos para o município. As obras começam em março de 2025 e devem ser concluídas em abril de 2027.

