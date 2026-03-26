Ebserh passa a se chamar HU Brasil

CerimÃ´nia em que nova marca HU Brasil Ã© anunciada. Estavam presentes o presidente Lula, o vice Alckimin, os ministros Camilo e Padilha, o presidente da HU Brasil, Arthur Chioro, alÃ©m de outras autoridades, como ministros de estado, deputados e outros -

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares agora se chama HU Brasil. A mudança do nome da estatal, vinculada ao Ministério da Educação, foi anunciada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em solenidade no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, no dia 25/03.

Em seu pronunciamento, Lula resgatou o histórico de programas de governo que abrem oportunidades de educação e de acesso à saúde para todas as camadas da sociedade, como as UPAs, a Farmácia Popular e os recursos direcionados aos hospitais universitários, que agora têm uma nova identidade: HU Brasil. “Tratar de um ser humano não é automático, tem que ter um pouco de sentimento no tratamento e carinho no atendimento, que muitas vezes ajuda a pessoa a se recuperar tanto quanto o remédio que ela vai tomar. Quando você governa, tem que tomar decisão todo santo dia. Investir na universidade, na saúde e na educação não pode estar na rubrica de gasto, mas na de investimento, investimento precioso”, defendeu.

Ao apresentar a nova marca da estatal, o ministro da Educação, Camilo Santana, contextualizou: “O presidente Lula solicitou que houvesse um estudo para a mudança do nome da Ebserh, que era um nome difícil até para falar. O Chioro [presidente da estatal] trabalhou muito por isso, e a Ebserh agora é HU Brasil - a nova marca da Ebserh. Viva o SUS e viva a Educação!”.

Marca é identidade; comunicar é compromisso

O presidente da HU Brasil, Arthur Chioro, destacou que a nova denominação reforça a presença nacional e a integração dos hospitais como rede. “A solução foi construir uma nova marca, um nome que valorize a essência do que é o trabalho desta estatal vinculada ao MEC. Chegamos a uma identificação direta, moderna, com capacidade de comunicação, até porque a essência do nosso trabalho é fazer assistência de qualidade para o SUS, ensino e pesquisa. E quem faz assistência, ensino, pesquisa e inovação de excelência é a HU Brasil, são os hospitais universitários federais”, explicou.



Sobre a HU Brasil

Criada por meio da Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a HU Brasil nasceu tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh. É responsável pela administração de 45 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Em 2026, em um reposicionamento junto à sociedade, ao mercado e instituições parceiras, passou a ter um novo nome, que carrega sua essência: HU Brasil.

Trata-se da maior rede de hospitais públicos do Brasil. Suas atividades unem dois dos maiores desafios do país, educação e saúde, impactando a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Os hospitais da rede HU Brasil constituem-se, também, em polos estratégicos para o ensino e a formação dos profissionais de saúde, para a pesquisa e a produção de conhecimentos, e para a extensão e a inovação, que ocorrem de forma integrada e indissociável com o seu papel estratégico na oferta de cuidados em saúde para o SUS.

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