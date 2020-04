É seguro frequentar velórios em época de coronavírus?

O coronavírus está mudando tudo a nossa volta e um dos impactos é justamente na hora da despedida. Desde que o Brasil adotou uma postura mais rígida nas ações de combate a pandemia, os velórios foram reduzidos e as cerimônias tem que ter, no máximo, três horas de duração e com poucas pessoas.

Nós sabemos, é muito difícil não poder dar um abraço em quem perdeu um ente querido e mais difícil ainda é não poder receber esses abraços quando mais precisamos.

Se o mundo muda, nós mudamos também. Para o Grupo Sinsef, todas as medidas de precaução já fazem parte da nossa rotina.Agora foram intensificadas e com certeza tornaram as cerimônias mais seguras. Nossas salas de homenagem são únicas, diferentes de todas as outras já que são amplas, modernas, arejadas e com áreas exclusivas que garantem mais segurança e ao mesmo tempo, privacidade. Nesse momento, também disponibilizamos um WhatsAPP - (16) 99705 8400 - para quem não puder comparecer enviar mensagens de conforto e carinho para a família. Essas mensagens são entregues posteriormente de uma forma muito singela e que fazem toda a diferença. Elas deixam para sempre registrados aqueles momentos de alegria, as boas e velhas histórias que marcaram a vida de quem tanto nos fez feliz enquanto esteve por aqui. Nós acreditamos que, todos que partem continuam vivendo um pouco em nós e cabe a gente honrar esse privilégio, semeando seus ensinamentos pela eternidade.

Na hora das cerimônias o Grupo Sinsef tem oferecido máscara e álcool em gel para os familiares e grupos de risco, mas é legal você seguir algumas recomendações:

• Na sala de velório serão permitidas apenas 10 pessoas por vez para se despedir de seu ente querido;

• Reduzir o tempo de velório;

• Convidar o mínimo de pessoas possível;

• Evitar contato físico, abraços, beijos e até aperto de mão;

• Pessoas que fazem parte do grupo de risco não devem comparecer à cerimônia;

• Lavar sempre as mãos com água e sabão;

• Usar álcool em gel para higienizar objetos pessoais e as mãos caso precise leva-las ao rosto;

• Utilizar lenços descartáveis para secar as lágrimas, tossir ou espirrar;

• Se estiver doente não compareça ao funeral

Informações.

Caso o seu ente querido venha a falecer em decorrência do Covid-19, a urna precisa estar lacrada e a despedida será de forma direta.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma orientação, ligue no (16) 3413 3400 para falar em São Carlos, (16) 3397 8400 em Araraquara e (16) 3392 8400.

