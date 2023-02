É fake! Atacadão não distribui vale-compras por WhatsApp

Atacadão São Carlos - Crédito: arquivo

É falso que a rede de supermercados Atacadão tenha liberado vale-compras para comemorar o 62º aniversário da marca. Circula no WhatsApp o link de uma suposta pesquisa que, após ser respondida, faria o usuário concorrer a prêmios em dinheiro. A empresa do grupo Carrefour alerta que a promoção é falsa.

O que estão dizendo?

Várias pessoas receberam no WhatsApp um link com o título “Vale-compras do 62º aniversário do Atacadão”. Abaixo, um complemento informa a suposta condição para concorrer à promoção. “Responda à pesquisa para ter a chance de ganhar prêmios em dinheiro”, orienta a mensagem, que utiliza uma imagem com a marca das lojas.

O Atacadão não distribui vale-compras por sorteio ou com outra condição virtual. A assessoria de imprensa da rede confirmou que o link compartilhado é falso. “O Atacadão não faz esse tipo de promoção e em 2023 estará fazendo 61 anos. Sendo assim, essa promoção é falsa”, detalhou a rede ao Nordeste Sem Fake.

A empresa já fez um alerta no Linkedin sobre os riscos de links falsos, já que a marca é utilizada em outras informações falsas, como oferta de vagas e distribuição de cestas básicas. “Viu um formulário para captação de dados? Fique atento e tenha muito cuidado! Não solicitamos dados pessoais, pagamentos ou compartilhamento de links com contatos para que você participe de um processo seletivo, promoção ou doação”, diz trecho da mensagem divulgada pelo Atacadão.

Na versão verificada pela Agência Tatu, ao abrir o link, o site pede que o usuário compartilhe o link diversas vezes em grupos de WhatsApp, o que seria um pré-requisito para ganhar o prêmio. Várias mensagens falsas aparecem abaixo da tela como se fossem avaliações de clientes satisfeitos com a promoção.

Se o usuário seguir as orientações do site, ele é direcionado e bombardeado com páginas de anúncios e malwares, que causam danos ao celular. O sistema falso indica ainda baixar e registrar um possível aplicativo que dará continuidade ao processo da promoção. Ou seja, além de ser uma informação falsa, o usuário pode se tornar vítima de um golpe e ainda encaminhar conteúdos falsos aos próprios contatos.

