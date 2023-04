Durante o plantão de imunização foram aplicadas 1.270 doses de vacinas

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde realizou um plantão de vacinação contra a influenza (gripe) e contra a Covid-19 no último sábado, 15, aplicando 1.270 doses de imunizantes. Um total de 12 locais, entre Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), participou da ação que visa aumentar a cobertura vacinal no município.

As vacinas contra a gripe lideraram o número de pessoas imunizadas na ocasião, com 858 doses aplicadas. Já com relação às vacinas contra a Covid-19, foram registradas 412 imunizações. Vale ressaltar que as pessoas que se enquadravam nos grupos prioritários abrangidos nas atuais etapas do calendário vacinal puderam receber ambas as vacinas.

Nesta semana, as campanhas de vacinação seguem em todas as 35 UBS’s e USF’s do município, das 7h30 às 16h30. No caso da vacina contra a gripe, estão habilitados a se imunizar todos os grupos prioritários – crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas, idosos (60 anos ou mais), trabalhadores da saúde, professores, profissionais das Forças Armadas, indígenas, adolescentes em medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com deficiência e pessoas portadoras de comorbidades.

A vacina bivalente contra a Covid-19, por sua vez, pode ser recebida por profissionais de saúde, pessoas com comorbidades (com 12 anos ou mais), pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, idosos (60 anos ou mais), pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais e a população indígena, ribeirinha e quilombola. No entanto, no caso da vacina bivalente contra a Covid-19, o munícipe deve ter se imunizado ao menos duas vezes anteriormente, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses.

