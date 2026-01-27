(16) 99963-6036
terça, 27 de janeiro de 2026
Cidade

Duplicação da SP-318 em São Carlos inclui monitoramento de fauna por vídeo

27 Jan 2026 - 10h30Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Duplicação da SP-318 em São Carlos inclui monitoramento de fauna por vídeo -

As obras de duplicação e melhorias realizadas pela Arteris ViaPaulista na região de São Carlos têm avançado com atenção especial à preservação ambiental e à segurança da fauna silvestre. A concessionária alia o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária à conservação dos ecossistemas, seguindo rigorosamente os critérios ambientais e legais exigidos no licenciamento das obras.

No trecho da SP-318, entre São Carlos e Rincão, onde está em andamento a duplicação da rodovia, oito passagens de fauna já estão em operação e são monitoradas por vídeo. As estruturas permitem a travessia segura de animais terrestres, aquáticos e semiaquáticos, reduzindo o risco de atropelamentos e contribuindo para a manutenção dos habitats naturais existentes na região.

As passagens atendem espécies que ocorrem com frequência no entorno de São Carlos, como capivaras, gambás, tatus, mãos-peladas (da família dos guaxinins), cotias, lobo-guará, tamanduá-bandeira, gato-do-mato e répteis como o teiú, além de algumas espécies de aves. De acordo com a concessionária, as estruturas variam entre bueiros, túneis e pontes, conforme as características do terreno e das áreas de preservação.

Além das estruturas já implantadas, a Arteris ViaPaulista mantém um plano abrangente de conservação da fauna ao longo de toda a malha sob concessão. Atualmente, 21 passagens de fauna estão em funcionamento, e o projeto prevê 52 estruturas ao longo do período de concessão, incluindo aquelas em implantação na SP-255.

O monitoramento contínuo será ampliado para toda a malha viária, com o uso de armadilhas fotográficas com sensores de movimento, que registram a passagem dos animais e permitem avaliar a efetividade das ações ambientais adotadas. Os dados coletados possibilitam ajustes nas medidas de mitigação sempre que necessário.

Segundo a concessionária, as passagens de fauna são estruturas fundamentais previstas no licenciamento ambiental das obras e representam um importante avanço na conciliação entre mobilidade, segurança viária e sustentabilidade. Em São Carlos, as ações ganham ainda mais relevância por atravessarem áreas próximas a remanescentes naturais e corredores ecológicos.

Com as intervenções em curso na SP-318, a expectativa é de que o município se beneficie não apenas com a melhoria da fluidez do tráfego, mas também com um modelo de desenvolvimento rodoviário que respeita o meio ambiente e protege a fauna local.

Leia Também

Fazenda estadual repassa R$ 332,4 milhões para São Carlos em 2025
Receitas11h43 - 27 Jan 2026

Fazenda estadual repassa R$ 332,4 milhões para São Carlos em 2025

Morador pede corte de árvore alegando risco de queda na Vila Nossa Senhora de Fátima
Cidade06h47 - 27 Jan 2026

Morador pede corte de árvore alegando risco de queda na Vila Nossa Senhora de Fátima

Secretaria de Desenvolvimento Social promove reunião técnica sobre o Serviço de Convivência
Cidade23h20 - 26 Jan 2026

Secretaria de Desenvolvimento Social promove reunião técnica sobre o Serviço de Convivência

Startups criadas no MECAI da USP se destacam em programa de aceleração e reforçam vocação para inovação
Cidade20h40 - 26 Jan 2026

Startups criadas no MECAI da USP se destacam em programa de aceleração e reforçam vocação para inovação

Ao lado de Netto, deputado Maurício Neves anuncia R$ 10,5 milhões para novo anel viário
Desenvolvimento urbano 20h39 - 26 Jan 2026

Ao lado de Netto, deputado Maurício Neves anuncia R$ 10,5 milhões para novo anel viário

Últimas Notícias