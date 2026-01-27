Duplicação da SP-318 em São Carlos inclui monitoramento de fauna por vídeo

As obras de duplicação e melhorias realizadas pela Arteris ViaPaulista na região de São Carlos têm avançado com atenção especial à preservação ambiental e à segurança da fauna silvestre. A concessionária alia o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária à conservação dos ecossistemas, seguindo rigorosamente os critérios ambientais e legais exigidos no licenciamento das obras.

No trecho da SP-318, entre São Carlos e Rincão, onde está em andamento a duplicação da rodovia, oito passagens de fauna já estão em operação e são monitoradas por vídeo. As estruturas permitem a travessia segura de animais terrestres, aquáticos e semiaquáticos, reduzindo o risco de atropelamentos e contribuindo para a manutenção dos habitats naturais existentes na região.

As passagens atendem espécies que ocorrem com frequência no entorno de São Carlos, como capivaras, gambás, tatus, mãos-peladas (da família dos guaxinins), cotias, lobo-guará, tamanduá-bandeira, gato-do-mato e répteis como o teiú, além de algumas espécies de aves. De acordo com a concessionária, as estruturas variam entre bueiros, túneis e pontes, conforme as características do terreno e das áreas de preservação.

Além das estruturas já implantadas, a Arteris ViaPaulista mantém um plano abrangente de conservação da fauna ao longo de toda a malha sob concessão. Atualmente, 21 passagens de fauna estão em funcionamento, e o projeto prevê 52 estruturas ao longo do período de concessão, incluindo aquelas em implantação na SP-255.

O monitoramento contínuo será ampliado para toda a malha viária, com o uso de armadilhas fotográficas com sensores de movimento, que registram a passagem dos animais e permitem avaliar a efetividade das ações ambientais adotadas. Os dados coletados possibilitam ajustes nas medidas de mitigação sempre que necessário.

Segundo a concessionária, as passagens de fauna são estruturas fundamentais previstas no licenciamento ambiental das obras e representam um importante avanço na conciliação entre mobilidade, segurança viária e sustentabilidade. Em São Carlos, as ações ganham ainda mais relevância por atravessarem áreas próximas a remanescentes naturais e corredores ecológicos.

Com as intervenções em curso na SP-318, a expectativa é de que o município se beneficie não apenas com a melhoria da fluidez do tráfego, mas também com um modelo de desenvolvimento rodoviário que respeita o meio ambiente e protege a fauna local.

