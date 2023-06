Dupla são-carlense irá apresentar na Festa do Peão de Barretos

A dupla sertaneja Letícia e Gabi de São Carlos, irá se apresentar pela 1ª vez na festa do Peão de Barretos. Elas sobem ao palco Culturando no dia 23 de agosto.

A dupla que vem se destacando cada vez mais no mundo sertanejo, também se apresentou em 2021 no SBT no Programa da Eliana.

"É grande realização de um sonho, depois de anos tentando, tivemos essa oportunidade e vamos dar o nosso melhor e fazer o chão de Barretos tremer. Iremos com banda, e um repertório que terá do sertanejo modão até o universitário. Neste mesmo dia também terá show com as duplas Edson e Hudson e Gian e Giovani. Estamos muito felizes", disseram Letícia e Gabi.

Com um novo projeto, recentemente, lançaram a música: Só das Latinhas, que já está disponível no YouTube: https://youtu.be/MNKNn3PFCIo