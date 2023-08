São-carlenses se passam por agentes da dengue para furtar idosos em Américo Brasiliense

SIGA O SCA NO

Produtos furtados pela dupla que se passava por agentes epidemiológicos e utilizados documentos da Saúde de São Carlos - Crédito: Divulgação

Dois criminosos, de 31 anos e 42 anos, respectivamente, foram detidos por policiais militares de Araraquara na tarde desta quarta-feira, 9. Ambos se passavam por agentes epidemiológicos e praticavam furtos em casas de idosos. Com os suspeitos foram localizados documentos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos.

De acordo com boletim de ocorrência expedido pelo plantão policial de Araraquara, policiais militares foram acionados para comparecer em uma farmácia localizada na rua São Bento, no centro, uma vez que dois homens teriam utilizado o cartão de crédito de uma pessoa idosa. A suspeita era de que os acusados teriam praticado furtos em Américo Brasiliense.

No local, os PMs nada encontraram, mas com as características dos acusados, em diligências, conseguiram a abordagem nas proximidades, já que ambos estavam em outra loja.

Durante a abordagem, o suspeito de 31 anos disse que estavam com um Celta e em revista, os policiais localizaram os produtos furtados da farmácia, além de celulares, documentos, dinheiro, um tablete, um pulverizador, panfletos do Governo Federal e um bloco de requisição de serviços de Diagnose e Terapia da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos.

A dupla, segundo apurado, se passava por agentes epidemiológicos e no interior das casas, se aproveitava da distração das vítimas para a prática dos crimes. Tanto é que, horas antes, furtaram as moradias de dois idosos em Américo Brasiliense, uma mulher de 90 anos e um homem de 66 anos. Ambos compareceram ao plantão policial de Araraquara.

Já o veículo da dupla, um Chevrolet Celta com placas de São Carlos, foi apreendido no pátio municipal de Araraquara e os acusados, recolhidos a cadeia pública de Santa Ernestina.

