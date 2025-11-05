Duo Us Dias, de São Carlos é semifinalista do Festival VEM da TV Evangelizar

A dupla, composta por Gabriel Dias e Rosimeire Dias, de São Carlos, avança na competição, levando sua notável trajetória e fé para um dos maiores palcos da evangelização pela arte no Brasil - Crédito: Divulgação

O cenário da música católica ganha ainda mais brilho com a confirmação do Duo Us Dias como um dos semifinalistas do Festival VEM – Voz, Evangelização e Música, promovido pela TV Evangelizar. A dupla, composta por Gabriel Dias e Rosimeire Dias, de São Carlos (SP), avança na competição, levando sua notável trajetória e fé para um dos maiores palcos da evangelização pela arte no Brasil.

UMA TRAJETÓRIA MARCADA PELO TALENTO E PELA FÉ

A história do Duo Us Dias é um testemunho de talento e dedicação. A dupla já é conhecida do público por participações em grandes programas de televisão. Em 2019, o Duo Us Dias demonstrou seu potencial ao vencer a segunda edição do reality show musical “Revelações Sertanejo”, da TV Aparecida. Além disso, também participou do programa “Canta Comigo”, da TV Record, consolidando sua presença na mídia e aprimorando ainda mais sua arte.

Com base na música sertaneja e uma profunda conexão com a fé, o Duo Us Dias se destaca por levar mensagens de esperança e devoção em suas apresentações. Sua chegada à semifinal do Festival VEM 2025 é prova de que a dupla continua trilhando um caminho de sucesso, agora com foco na evangelização por meio da música católica.

O FESTIVAL VEM: VOZ, EVANGELIZAÇÃO E MÚSICA

O Festival VEM é um evento de grande relevância no calendário da música católica brasileira, promovido pela Associação Evangelizar É Preciso, obra do Padre Reginaldo Manzotti, e realizado pela TV Evangelizar.

A participação na semifinal do VEM garante ao Duo Us Dias uma oportunidade única de compartilhar sua arte e sua fé com um público ainda maior, unindo a força de sua trajetória musical à missão evangelizadora. As semifinais e a grande final do VEM 2025 acontecerão nos dias 14, 15 e 16 de novembro, na sede da Evangelizar, em Curitiba (PR).

Leia Também