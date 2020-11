Duas pessoas resgatadas durante o temporal permanecem internadas em observação na Santa Casa

Momento em que homem é socorrido com hipotermia na região central. - Crédito: Divulgação

Duas pessoas que foram resgatadas durante o temporal desta quinta-feira (26) permanecem internadas em observação na Santa Casa de São Carlos. A informação foi obtida pelo SCA junto a assessoria de imprensa do hospital que informou que o estado de saúde das vítimas é estável. Outra pessoa que foi atendida ontem já recebeu alta médica.

Durante e após o temporal quatro pessoas foram atendidas na UPA do Santa Felícia. Foram casos leves. Já na UPA da Vila Prado uma pessoa foi atendida com síndrome do pânico. Na UPA do Aracy nenhum atendimento foi registrado.

