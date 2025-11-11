(16) 99963-6036
Duas linhas especiais garantem acesso de estudantes ao São Carlos Experience

11 Nov 2025 - 06h51Por Da redação
Duas linhas especiais garantem acesso de estudantes ao São Carlos Experience - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Durante o São Carlos Experience 2025 (SCX), que acontece entre os dias 12 e 16 de novembro, a Prefeitura de São Carlos implementará duas linhas especiais de transporte gratuito para estudantes de regiões vulneráveis, com o objetivo de ampliar o acesso à programação do festival. A iniciativa busca garantir que jovens de áreas com menor oferta de oportunidades possam participar de atividades que envolvem ciência, tecnologia, educação e inovação, em um dos maiores eventos do gênero no país.

A primeira linha, Linha 1, conecta a UFSCar, Praça Coronel Salles e Senac, com saídas a cada hora entre 8h30 e 18h30, e retorno final às 19h00. Já a Linha 2 atende o bairro Cidade Aracy, com partidas pela manhã (8h00 e 10h00) e à tarde (14h00 e 17h00), e retornos programados para 11h30, 15h30 e 18h30. Ambas as linhas foram organizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana para facilitar o deslocamento de estudantes até os principais polos do evento.
“O São Carlos Experience é sobre abrir portas. E garantir transporte gratuito para estudantes de regiões vulneráveis é uma forma concreta de estreitar fronteiras entre o conhecimento e quem mais precisa dele,” afirmou o prefeito Netto Donato. “Queremos que cada jovem tenha a chance de vivenciar esse ambiente de troca, inspiração e aprendizado que transforma São Carlos em um verdadeiro laboratório do futuro”.

Além do transporte, a Prefeitura também oferece suporte técnico, segurança e infraestrutura nos espaços públicos utilizados pelo festival. Com mais de 230 startups ativas, universidades como USP, UFSCar e IFSP, e dois centros da Embrapa, São Carlos se consolida como um dos principais ecossistemas de inovação do Brasil. O São Carlos Experience celebra essa vocação, promovendo conexões entre pesquisa, empreendedorismo e políticas públicas voltadas ao futuro.

