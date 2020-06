Duas indústrias mostram interesse em ter unidades em São Carlos

Crédito: Divulgação

Em meio a uma crise econômica, responsável por muitas demissões devido a pandemia da Covid-19, uma auspiciosa notícia obteve com exclusividade o São Carlos Agora na manhã desta quinta-feira, 25: duas indústrias podem se instalar em São Carlos. A confirmação irá acontecer nas próximas semanas.

O portal ouviu um representante ligado a um comitê que estará na cidade nesta quinta-feira. “Ainda não temos autorização para divulgação das empresas. Tão logo isso ocorra, falaremos. O que deve acontecer em breve. Acordo de confidencialidade proíbe os envolvidos nessas tratativas de divulgar”, explicou.

OS PRETENDENTES

De acordo com o representante, há semanas obteve a informação na capital paulista que duas empresas que pretendem estabelecer sede no interior de São Paulo. Uma é indústria automobilística e a outra, fabricante de aviões experimentais. “Entrei em contato com os respectivos comitês de instalação das novas fábricas e apresentei a cidade de São Carlos como opção. Foram diversas reuniões e disputamos com mais quatro cidades, dentre elas Piracicaba”, disse. “Esta semana saíram as respostas. Estão considerando São Carlos como primeira opção”, complementou.

Segundo ele, nesta quinta-feira, estará em São Carlos com o representante do comitê de uma delas para as primeiras reuniões com investidores e apresentação de locais e infraestrutura.

“A indústria automobilística é para operação entre final de 2021 e meados de 2022. A aeronáutica ainda não tem cronograma divulgado mas por demandar mais investimentos, avaliamos em 2022 como os primeiros testes”, apontou.

Um dado importante, caso São Carlos seja escolhida como sede, a quantidade de empregos estimada inicialmente é em torno de 500 funcionários diretos na indústria automobilística. “Já a aeronáutica ainda não dispomos desses números. Razões para investimento justo neste momento”, afirmou.

O São Carlos Agora apurou ainda que a indústria automobilística se trata de um projeto já consolidado de veículos com nicho específico de mercado e cuja demanda, segundo números da empresa, vêm crescendo ao longo do tempo e justificam abertura de mercado brasileiro neste momento. A aeronáutica é um modelo experimental e com tecnologia inovadora. “Estamos também intermediando conversações com a área acadêmica para parcerias entre iniciativa privada e as universidades no desenvolvimento dos modelos”, finalizou.

