Duas árvores caem durante pancada de água em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Duas árvores caíram no final da manhã desta segunda-feira, 6, durante uma pancada de água em São Carlos. Um veículo ficou danificado, mas ninguém sofreu ferimentos.

O São Carlos Agora apurou que as árvores caíram na Avenida Luiz Vaz de Camões, bem em frente ao Hospital Universitário e no momento em que um auto bomba do Corpo de Bombeiros passavam em frente e cuja viatura retornava para a base.

Ao presenciarem a queda das duas árvores, os Bombeiros atenderam a ocorrência. Um carro sofreu danos no teto. O proprietário teria estacionado o veículo e se dirigido a um restaurante para almoçar.

